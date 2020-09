Anzeige

Neues Laufgefühl dank Grashei Orthopädieschuhtechnik

Seit 90 Jahren verbindet man in Gersthofen gute Schuhe mit dem Namen Grashei – so lange gibt es das Familienunternehmen bereits, das als Schuhmacherei begann.

Michael Grashei baute in dritter Generation den elterlichen Betrieb mit angeschlossener Werkstatt in der Griesstraße 2 schließlich vor 22 Jahren zum Fachgeschäft für Orthopädieschuhtechnik aus. Auch seine Frau Alexandra ist seit 14 Jahren mit in der Geschäftsleitung tätig.

Das angebotene Portfolio ist dabei gut sortiert: Von maßgefertigten Einlagen für Sport und Alltag über orthopädische Maßschuhe bis hin zu individuellen Schuhanpassungen bietet das Team qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Produkte. „Klein aber fein ist dabei unser Motto“, erklärt Michael Grashei. „Wir wollen bewusst nicht alles anbieten, was die Branche hergibt, aber was wir fertigen, machen wir äußerst sorgfältig und gewissenhaft, schließlich stammt es aus Meisterhand.“ Das schätzen die Kunden sehr.

Für die Spezialanfertigungen bei orthopädischen Maßschuhen oder Einlagen greifen Grashei und sein Team in der großen Werkstatt auf modernste Arbeitstechniken sowie neueste Technologie bei den Maschinen zurück. Zusätzlich stehen neben dem hellen Verkaufsraum drei großzügige Maß- und Besprechungszimmer zur Verfügung. Bei jeder Einlagenversorgung wird ein elektronischer Fuß-Scan durchgeführt. Grashei ist auch offizieller FinnComfort-Shop. Die einheimische Marke ist deutschlandweit führend und bekannt für ihre Bequemschuhe. Seit 16 Jahren ist Grashei Orthopädieschuhtechnik außerdem nach DIN ISO 9001 zertifiziert, womit ein herausragendes Qualitätsmanagement bescheinigt wird.

Trotz der modernen orthopädischen Ausrichtung wird die klassisch-hochwertige Schuhreparatur weiterhin angeboten. „Für uns ist es wichtig, dass jeder, der unser Geschäft betritt, von Anfang an das Gefühl hat, gut aufgehoben zu sein und eine ehrliche Beratung zu bekommen. Am Ende soll der Kunde genau das haben, was er wollte und was für ihn gut ist“, sagt Grashei. ehsy/roxh/bim

