Noch mehr Vielfalt

Sebastian Haag hat sein Geschäft erweitert – Genuss Boxen im Tanzhaus jetzt mit noch größerer Auswahl an Weinen, Spirituosen und Champagner

In den Genuss Boxen finden sich drei Bereiche unter einem Dach: Delikatessen & Feinkost, regionale, nationale und internationale Bierspezialitäten in der sogenannten Bier Box sowie Wein, Spirituosen und Champagner. Vor allem das letztgenannte Segment konnte durch die Vergrößerung der Räumlichkeiten weiter ausgebaut werden. Inhaber Sebastian Haag hat die Verkaufsräume – und sogar einige Nördlingen-Souvenirs – des ehemaligen Geschenke- und Souvenirladens A. Sitter übernommen, der sein Geschäft altersbedingt im Frühjahr diesen Jahres schließen musste. Mit einem Durchgang konnte Sebastian Haag die Verkaufsräume von Genuss Boxen in der Ladenzeile im Nördlinger Brot- und Tanzhaus am Marktplatz nun erheblich vergrößern. „Knapp die Hälfte des Nördlinger Tanzhauses ist jetzt Genuss Boxen“, freut sich der Geschäftsmann.

Gutes aus der Region

Durch die exklusive Auswahl regionaler Lebensmittelspezialitäten, die mit Leidenschaft und Handwerkskunst hergestellt werden, bieten die Genuss Boxen den Produzenten im Landkreis Donau-Ries einen zentralen Standort im Herzen von Nördlingen. Denn immer mehr Kunden fragen nach Produkten aus der Region und schätzen den Geschmack und die Qualität aus der Heimat. Honig, Salze, Gewürze, Saucen, veredelter Kaffee, Teigwaren, Müslis, Brände, Liköre, Gin, Met und Most stammen von Anbietern aus der Heimat und füllen die Feinkostregale in den Genuss Boxen.

Geschenkkörbe sind der Renner an Weihnachten

Bei Touristen und den einheimischen „Donau-Riesern“ sind vor allem Geschenkkörbe, sogenannte „Genuss-Boxen“, für individuelle Anlässe sehr beliebt. Für die Damen findet sich in diesen Körben oft eine Flasche Prosecco oder Wein wieder. Die XXL-Männerhandtasche ist wiederum als Herrengeschenk sehr gefragt. Vor allem zu Weihnachten stehen diese besonderen Geschenke und individuelle Zusammenstellungen hoch im Kurs – und so ist die Nachfrage bei einzelnen Kunden wie auch bei Firmen mit größeren Mengen aktuell entsprechend groß. Zusätzlich laden die Genuss Boxen zu einer Tasse „Kaffee to go“ im umweltfreundlichen Mehrwegbecher ein. Dieser wird aktuell neu aufgelegt und soll mit Werbung aller vier Geschäfte innerhalb des Tanzhauses in der abnehmbaren Banderole den harmonischen Zusammenschluss demonstrieren.

Wie auch die Bier Box Nördlingen konzentrieren sich die Genuss Boxen im Internet unter www.genuss-boxen.de zusätzlich auf die Onlinevermarktung von regional und exklusiv ausgewählten Getränke- und Feinkostspezialitäten. Das vielfältige Sortiment bietet also eine große Auswahl für alle, die nicht nur vor Ort einkaufen möchten.

Kooperation mit „Via del Gusto“

Biersommelier Sebastian Haag und sein inzwischen achtköpfiges Team pflegen den engen Kontakt zu den Herstellern, kennen die Betriebe von persönlichen Besuchen und identifizieren sich mit deren Einstellung zur regionalen Verbundenheit. Durch den regelmäßigen Austausch wird das Sortiment verfeinert und erweitert. So kam auch die Kooperation mit „Via del Gusto“ und dessen Geschäftsführer Joachim Schoser zustande, mit dem Genuss Boxen ab sofort zusammenarbeitet. In Nördlingen kann Sebastian Haag nur eine kleine Auswahl der herrlichen Köstlichkeiten aus Bella Italia anbieten. Kunden haben jedoch die Möglichkeit aus dem Via del Gusto-Gesamtkatalog auszuwählen und zwei Tage später ihre Produkte abzuholen.

Verkostungswochen

Jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr veranstaltet Genuss Boxen seine Verkostungswochen mit folgenden Terminen im Dezember 2020: Ben´s Ginger + SchokoQueen am 4. Dezember; Biere der Welt am 11. Dezember und Schell Schokoladen sowie Weine von der Weinprinzession am 18. Dezember. Mehr Informationen im Internet unter www.genuss-boxen.de. pm/dil