Anzeige

Offen, lebendig und nicht alltäglich

Einkaufen, Genießen und Nördlingen erleben im Lichterglanz – jetzt gemütlich die Gutscheine in tolle Geschenke umwandeln

Noch bis 6. Januar, bzw. 2. Februar, sorgen die Lichterketten, Sterne und die Weihnachtsbeleuchtung für ein ganz besonders Flair in der Einkaufsstadt Nördlingen. Gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzen deshalb viele ihre freie Zeit für einen entspannten Bummel durch die Nördlinger Innenstadt.

Bummeln der Altstadt

Leistungsfähige Fachgeschäfte und Dienstleister gibt es in der historischen Altstadt in vielfältiger Zahl, große Fachmärkte und das Einkaufszentrum EGM vor den Toren der Stadt. Nördlingen deckt nicht nur den Bedarf des täglichen Lebens, sondern ist auch auf spezielle Kundenwünsche eingestellt. Zum Einkaufen und Bummeln lädt insbesondere die historische Altstadt mit ihren schmucken Häusern, Geschäften und Cafés ein. In der ausgedehnten Fußgängerzone der Innenstadt wird der Einkaufsbummel zum angenehmen Erlebnis. Das Angebot umfasst nahezu alle Branchen und Dienstleistungen. Als Einkaufsstadt hat Nördlingen deshalb einen großen Einzugsbereich.

Großartige Vielfalt

Wer an Weihnachten eine Nördlinger Gutscheinkarte unterm Baum fand, hat jetzt die Möglichkeit ganz gemütlich den Gutschein in ein Geschenk umzuwandeln. Und: Die Karte kann in allen 66 NöCard-Geschäften (siehe Anzeige unten) eingelöst werden und garantiert somit eine großartige Vielfalt. Wer eine tolle Ledertasche, einen schmucken Ring, neue Schuhe, einen Fotoapparat oder den betörenden Duft eines Parfüms schon lange im Auge hatte und den Kauf hinausgezögert hat, kann jetzt erleichtert zuschlagen. Dabei muss nicht gleich der komplette Gutscheinbetrag ausgegeben werden, es sind auch Teilbeträge möglich.

Top Beratung

Einkaufen in Nördlingen bedeutet Vielfalt und Originalität. Kleine und feine Geschäfte, überwiegend noch inhabergeführt, stehen für Qualität und gute Beratung. Es macht einfach Spaß, in den Nördlinger Einkaufsstraßen nach Kleidung, Schuhen, Schmuck, Büchern und Deko zu stöbern. (dil)