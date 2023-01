Offizielle Eröffnung des neuen Porsche Zentrums Augsburg

Der Neubau des Porsche Zentrum Augsburg wurde offiziell eröffnet. Besuchen Sie die neue Destination Porsche in Gersthofen oder klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie zur Eröffnung!

Wie berichtet, ist das Porsche Zentrum Augsburg 2022 umgezogen. Nach einem erfolgreichen Umzug wurden am 14. November 2022 die Pforten der neuen Destination Porsche in Augsburg geöffnet, sodass Sportwagenträume ab diesem Zeitpunkt ein neues Zuhause gefunden haben. Am 19. Januar 2023 wurde die Eröffnung des Neubaus offiziell gefeiert. Im Rahmen der Eröffnungsfeier konnten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von dem spannenden Retailkonzept ihr eigenes Bild machen. Der Abend – gefüllt mit spannenden Gesprächen – war ein voller Erfolg.

Bildergalerie zur Eröffnung des neuen Porsche Zentrum Augsburg

61 Bilder Bildergalerie: Eröffnung des Porsche Zentrum Augsburg Foto: Werbefotografie Weiss

Nun freut sich das erfahrene Team rund um Geschäftsführer Wolfgang Döring darauf, in Zukunft sein neues Zuhause mit Sportwagenliebhabern zu teilen und ihnen die Faszination Porsche in ihren modernsten Facetten zu präsentieren.

„Das Konzept ‚Destination Porsche’ hat unsere Gäste bei der offiziellen Eröffnung begeistert!“ Wolfgang döring (Geschäftsführer des porsche zentrums augsburg)

Seit dem ersten Spatenstich am 31. Juli 2021 ist in der Porschestraße 4 in Gersthofen – direkt gegenüber des alten Porsche Zentrum – ein hochmoderner Neubau mit einer weitläufigen Ausstellungsfläche und einer verdoppelten Werkstattkapazität entstanden. Auch der Umzug, der Anfang November 2022 gestemmt wurde, ist reibungslos und in für Porsche typischer Höchstgeschwindigkeit über die Bühne gegangen.

Der Neubau des Porsche Zentrum Augsburg

Besonders augenfällig ist die spektakuläre Lamellenfassade des neuen Porsche Zentrum Augsburg, die vor allem im Dunkeln ein echter Eyecatcher ist und durch ihren einzigartigen Charme besticht. Sie ist ganz nach der neuen Corporate Identity des Hauses Porsche – „Destination Porsche“ – gestaltet. Dieses innovative Retailkonzept rückt das Kundenerlebnis noch mehr in den Vordergrund und unterstreicht gleichzeitig die Einzigartigkeit der Marke Porsche.

Ideal dazu passt die Transparenz und Großzügigkeit im Innenbereich, der zum Verweilen, Entspannen und Wohlfühlen einlädt. So soll der Besuch im neuen Porsche Zentrum von hoher Flexibilität, einer personalisierten Kommunikation und dem gezielten Einsatz digitaler Medien geprägt sein. Fahrzeugannahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen tragen außerdem zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei.

Autohaus Seitz steigt bei Porsche Augsburg ein

Mit dem prestigeträchtigen Neubau knüpfen die Verantwortlichen nahtlos an ihre 15-jährige Erfolgsgeschichte an. Im Jahr 2007 ist das erste Porsche Zentrum Augsburg eröffnet worden. Schnell hat es sich zu einem zentralen Anziehungspunkt für Porsche Fans aus der ganzen Region entwickelt. 2014 ist dann die Familie Seitz aus dem Allgäu, zu der auch das Porsche Zentrum Allgäu gehört, eingestiegen. Das war ein wichtiger Schritt, der dank zusätzlichem Know-how zu neuen Synergien geführt und die Realisierung zukunftsweisender Investitionspläne geebnet hat.

Das Porsche Zentrum Augsburg hat in für Porsche typischer Höchstgeschwindigkeit eröffnet. Ohne den Einsatz des Teams wäre das nicht möglich gewesen. Foto: Werbefotografie Weiss

Das Team des neuen Porsche Zentrum Augsburg ist wie gewohnt mit der vollen Performance für alle Kundinnen und Kunden da. Mit viel Herzblut und persönlicher Hingabe stellt es sicher, dass sie im Kontakt mit der Marke Porsche auch weiterhin Höchstleistungen in allen Bereichen geboten bekommen.