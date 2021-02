Online bestellen geht auch regional

ANZEIGE

„Call & Collect“ oder „Click & Collect“, Beratung und Lieferung – toller Service im regionalen Einzelhandel

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis entwickelt sich in die richtige Richtung, die Hoffnung auf Lockerungen ab Mitte Februar steigen. Sollte der Lockdown beendet werden, kehrt hoffentlich wieder ein bisschen Normalität ein, auch wenn Maske, Abstand und Zurückhaltung bei den Kontakten noch eine ganze Weile bleiben werden. Fast jeder wartet sehnlichst darauf, endlich wieder durch die schönen Innenstädte der Region bummeln zu können und einzukaufen.

Noch mehr als die Verbraucher hoffen die Einzelhändler auf eine baldige Besserung der Lage, damit sie ihren Kunden die persönliche Beratung bieten können, für die sie letztendlich ihre Geschäfte betreiben. Die gute Nachricht für alle Kunden: Die Einzelhändler schlafen nicht. Ganz im Gegenteil. Sie legen sich im derzeit herrschenden Lockdown richtig ins Zeug, um auch jeden noch so speziellen Kundenwunsch zu erfüllen. Wer darf, hat geöffnet und bietet vollen Service unter Einhaltung der Corona-Regeln. So bieten die Schreibwarengeschäfte, die aufgrund ihres Sortiments geöffnet haben dürfen, die um diese Zeit übliche Schulranzenberatung in vollem Umfang an. Die neuen Schulranzen und Rucksäcke sind bereits eingetroffen. Im persönlichen Beratungsgespräch – am besten vorher telefonisch oder online Termin vereinbaren – können Eltern und Schulanfänger ganz in Ruhe, mit Abstand und ohne Gedränge, alle Modelle ausprobieren und den Richtigen auswählen. Aber auch und gerade die Geschäfte, die ihre Türen wegen des Lockdowns noch geschlossen halten müssen, stehen für Kundenanfragen aller Art zur Verfügung.

Waren bestellen und vor Ort am Geschäft abholen

„Click & Collect“ sowie „Call & Collect“ heißt die Lösung. Das heißt: Die Kunden können per Telefon oder über die Internetseite des jeweiligen Geschäfts ihre Waren bestellen und sie dann vor Ort am Geschäft abholen. Ohne Wartezeiten, mit Abstand und mit der Möglichkeit, bargeld- oder auch kontaktlos zu bezahlen. Was auch immer Sie gerade benötigen, Elektrogeräte, Farbe für die Haare oder auch Kleidung, nutzen Sie den Service der Händler vor Ort und kaufen Sie regional!

Wer regional kauft, unterstützt in dieser schwierigen Zeit die Händler vor Ort und verhindert, dass die Innenstädte bald ganz aussterben. Wenn die Kunden zum Onlinehandel abwandern, sind hier in der Region mittel- und langfristig ganz konkret Arbeitsplätze bedroht. Die Verkäufer*innen, Dekorateur*innen und die Friseur*innen, all die netten Mitarbeiter*innen im Einzelhandel, in Restaurants, Cafés und in Apotheken – wer sie alle nach der Pandemie wiedersehen, ihre fachmännische Beratung in Anspruch nehmen und mit einem freundlichen „Hallo Frau xy“ begrüßt werden will, der muss jetzt regional einkaufen, wann immer es möglich ist. Wer vor Ort kauft, zeigt dass er ein Herz für die Region hat!

Sicherheit geht vor

Manche vergeben Termine für die Abholung, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Doch das ist nur eine von vielen Schutzmaßnahmen. Wie sonst in Geschäften und geschlossenen Räumen, gilt auch beim Click & Collect eine Mund-Nasenschutz-Pflicht, hier reichen gewöhnliche Masken allerdings nicht aus. Neben den Mitarbeitern müssen auch Kunden FFP2-Masken tragen und es wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Welche weiteren Vorgaben und Möglichkeiten es in den Läden gibt, ist ganz unterschiedlich. Manche bringen den Kunden ihre Bestellung nach draußen, andere stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung und wiederum dritte haben Plexiglas-Schutzscheiben im Kassenbereich installiert. ssm/dil/pm