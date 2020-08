Anzeige

Pawlak-Verputz GmbH

Traditionshandwerk für Stuck, Putz und Restaurationen

Das leistungsstarke Team der Fa. Pawlak erfüllt alle Wünsche im Bereich lnnen- und Außenputz, Denkmalpflege, Dämmfassaden, Gestaltung von lnnenräumen und Stuckarbeiten öffentlicher und privater Kunden. Besonders am Herzen liegen den lnhabern Marion Pawlak und Thomas Maier wohngesunde lnnenputze auf Lehm- und Kalkbasis. Hier profitiert der Kunde von der langjährigen Erfahrung des Meisterbetriebs. Als perfekte Ergänzung dazu bietet Julien Pawlak, die vierte Generation der Handwerkerfamilie, fachkundige Beratung als ausgebildeter Baubiologe an. Erfreulich ist der Trend, dass sich wieder junge Menschen für dieses Handwerk interessieren. So wird derzeit das Wissen mehrerer Generationen an vier Azubis weitergegeben. Perfekte Anlaufstelle zum Kennenlernen ist die Ausstellung im WERKHAUS an der Donau. Hier können Kunden die Oberflächen sehen, fühlen und auch riechen.

Text: Pawlak-Verputz GmbH