Im Januar 2023 hat das neue Porsche Zentrum Augsburg Eröffnung gefeiert –mit dem Neubau wurde auch der Service auf eine weitere Stufe gehoben. Dafür sucht das Porsche Zentrum nun einen Berater für Ersatzteile und Zubehör (m/w/d). Was den künftigen Mitarbeiter alles erwartet.

Der Markennamen klingt Autoliebhabern wie Musik in den Ohren. Kein Wunder, schließlich ist Porsche eine der erfolgreichsten Sportwagenhersteller der Welt – und das schon seit vielen Jahrzehnten. Diesen Erfolg will das Augsburger Team des neuen Porsche Zentrums, das erst im Januar 2023 eröffnet wurde, fortschreiben und die Kundinnen und Kunden bestmöglich betreuen. Auch dafür wurde der Neubau in der Porschestraße in Gersthofen erreichten, in dem in Form von zahlreichen digitalen Lösungen die Zukunft mit eingezogen ist.

Porsche in Augsburg sucht einen Berater für Ersatzteile und Zubehör

Doch nicht nur Kundinnen und Kunden profitieren vom modernisierten Standort, auch dem Porsche-Team kommt das fortschrittliche Arbeitsumfeld zugute. Und dieses Team sucht Verstärkung für den Service: Das Porsche Zentrum Augsburg stellt zum nächstmöglichen Termin einen Berater für Ersatzteile und Zubehör (m/w/d) ein.

Aufgaben des Beraters für Ersatzteile und Zubehör

Die Aufgaben des Beraters im Porsche Zentrum Augsburg:

Fachkompetente Beratung von Kunden sowie Repräsentation des Porsche Design und Porsche Lifestyle Produkte

Unterstützung bei Marketing- und Kundenaktionen

Verkauf von Ersatzteilen, Tequipment und Zubehör mit entsprechender technischer Beratung

Telefonische und persönliche Kundenbetreuung

Kommissionierung eingehender Aufträge

Disposition von Ersatzteilen, Bestandsführung und Fakturierung

Überwachung des Sortiments-, Bestands- und Beschaffungsmanagement

Disposition und Bereitstellung von Teilen für den Wettbewerb

Verkauf von Ersatz- und Austauschteilen an Fremdwerkstätten

ständige Weiterbildung in allen Porsche Produkten, Teilen, Zubehör und Serviceleistungen



Das sollten Berater für Ersatzteile und Zubehör an Voraussetzungen mitbringen

Für die Bewerbung als Berater im Porsche Zentrum Augsburg sind folgende Voraussetzungen von Vorteil:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise im Einzelhandel

Mehrere Jahre Berufserfahrung im Teiledienst wünschenswert

gute Kenntnisse der Automobiltechnik

Zuverlässigkeit und Organisationsgeschick

Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Begeisterung für die Marke Porsche

Grundkenntnisse im Umgang mit MS Office

Führerschein Klasse B

Porsche in Augsburg – ein Arbeitgeber mit zahlreichen Benefits

Als weitere Benefits bietet das Porsche Zentrum Augsburg:

• attraktive Weiterentwicklungs-/ Weiterbildungsmöglichkeiten

• hausinterne Schulungsprogramme als Online- und Präsenzschulungen

• Haustarifvertrag inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Bikeleasing

• 30 Tage Jahresurlaub

• ein junges, motiviertes Team

• Unfallversicherung

• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Wie kann man sich als Kfz-Mechatroniker bei Porsche bewerben?

Das Porsche Zentrum Augsburg in Gersthofen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Berater für Ersatzteile und Zubehör (m/w/d). Die Stelle ist mit 40 Stunden pro Woche geplant. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sendet man als PDF-Datei per E-Mail an bewerbung@seitz-gruppe.de.

Direkt zur Homepage des Porsche Zentrums Augsburg.