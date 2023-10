Prämierung auf der Briefmarken-Börse: Ulmer Schüler entwerfen Briefmarke!

Die Briefmarken-Börse Ulm findet vom 26. bis 28. Oktober 2023 auf dem Messegelände Ulm statt

Nach der gelungenen Premiere im Herbst letzten Jahres lädt die Internationale Briefmarken-Börse Ulm vom 26. bis 28. Oktober 2023 zur Fortsetzung in die Hallen 1 und 2 der Ulm-Messe. Dort erwartet die Besucher wieder ein internationales Angebot aus knapp 80 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehör­herstellern, Verlagen, Postverwaltungen und Agenturen, bei dem Einsteiger wie Fortgeschrittene fündig werden sollten.

Die Deutsche Post präsentiert sich in Halle 1 mit drei Verkaufs- und einem Stempelschalter. Auf der attraktiven Messeganzsache abgebildet ist der berühmte Stralsund-Brief, eine Preußen-Halbierung, die im Philatelisten-Zentrum in Halle 2 (Stand Nr. 83) im Original bestaunt werden kann. An jedem Messetag gibt es einen anderen Sonderstempel. Am Eröffnungstag gibt Werner Hans Schmidt, Entwerfer der Jugendmarken „Mainzelmännchen“, von 13 bis 14 Uhr eine Autogrammstunde im Foyer. Sonderstempel, Cachets und andere Messe-Produkte sowie ein umfangreiches Neu­hei­tenangebot haben auch die teilnehmenden ausländischen Postverwaltungen oder deren Agenturen im Gepäck. Die Österreichische Post verkauft an ihrem Stand (Nr. 1) eine Markenedition 3 mit Ulmer Motiven (Ulmer Rathaus, Ulmer Spatz und Ulmer Münster).

Service wird auf der Internationalen Briefmarken-Börse Ulm großgeschrieben. Die Sammlerverbände beantworten in Halle 2 alle Fragen rund um das Hobby und die Mitgliedschaft in Vereinen. Für postgeschichtlich interessierte Sammler gibt es die Wettbewerbsausstellung „Postgeschichte – live“ und das „Symposium für Postgeschichte“ am Freitagnachmittag mit kostenlosen Vorträgen. Eine Vertiefung des Wissens vermitteln die Infostände von über 30 Arbeits- und Forschungsgemeinschaften. Für junge Besucher bietet die Briefmarkenjugend Südwest die „Jugend-Inflationstage“ und eine Jugend-Rallye an.

An Ulmer Schulen fand eine Malwettbewerb zum Thema „Schweine in der Philatelie“ statt. Die Sieger werden am Freitag (27. Oktober) ab 14 Uhr am Jugendstand in Halle 2 bekannt gegeben. Foto: Veranstalter

Der LV Südwest hat an Ulmer Schulen einen Malwettbewerb zum Thema „Schweine in der Philatelie“ ausgeschrieben. 86 Schüler:innen haben sich beteiligt. Von den fünf besten Bildern werden individuelle Briefmarken gedruckt. Die Sieger werden am Freitag (27. Oktober) ab 14 Uhr am Jugendstand in Halle 2 bekannt gegeben.

Öffnungszeiten und Informationen

Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr. Der Eintritt beträgt nur 5 Euro. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.briefmarken-messe.de.