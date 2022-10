Praxis Dr. Larasser sucht Verstärkung

Mit der Verknüpfung von Psychotherapie und Ergotherapie hat die Praxis Dr. Larasser ein innovatives medizinisches Versorgungszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Günzburg geschaffen. Neue Fachkräfte werden jederzeit als Verstärkung für das motivierte Team gesucht.

Wenn es um das Thema Psychotherapie geht, stellen sich den meisten Menschen Fragen über Fragen. Zum Psychiater oder Psychologen? Wie sind die Wartezeiten? Was zahlt die Kasse? Wie bekomme ich überhaupt einen Termin? Kein Wunder, denn an einen Platz für eine von der Krankenkasse bezahlte Behandlung zu kommen, kann kompliziert und aufwendig sein. Antworten auf all diese Fragen und vor allem Hilfe für die Betroffenen bietet Dr. Lea Larasser. Ihre Günzburger Praxis ist spezialisiert auf Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Psycho- und Ergotherapiepraxis mit innovativem Konzept

Bereits beim Betreten der Praxis dominiert eine äußerst wohltuende und entspannende Atmosphäre. Diese ist, vor allem mit ihrer Einrichtung, absolut gewollt, um sowohl den Patienten wie auch den Mitarbeitern ein möglichst angenehmes Umfeld zu bieten. Inzwischen sind es knapp fünf Jahre, in denen Dr. Lea Larasser, promovierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Günzburg, An der Kapuzinermauer 3, praktiziert. Weil psychische Störungen eine hoch professionelle und umfassende Therapie brauchen und der Bedarf stark zugenommen hat, wurde die Praxis trotz Pandemie sukzessive vergrößert und in ein medizinisches Versorgungszentrum umgewandelt. Damit einhergehend konnte die Grundlage für eine interdisziplinäre Arbeit geschaffen werden: Die Verschränkung von Psychotherapie und Ergotherapie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre – ein Konzept, welches in der Region in dieser Form nur wenig verbreitet ist. Gleichzeitig ist die Praxis spezialisiert auf die Kombination von einzeltherapeutischen und gruppentherapeutischen Maßnahmen und Behandlungen. Ein großer Vorteil ist: Die Behandlung ist wesentlich lebensnaher als in einem Einzelgespräch. „Unter den Teilnehmern ist die Möglichkeit eines Austausches gegeben. Gleichzeitig kann die Gruppe im kleinen Rahmen als aktives Übungsfeld für Neugelerntes genutzt werden“, erklärt Dr. Lea Larasser.

Mitarbeit in der Praxis Dr. Larasser

Für die Hilfe in schweren Lebenslagen steht im MVZ Dr. Lea Larasser ein geschultes und gleichermaßen hoch motiviertes Team zur Seite. Letzteres hält einmal pro Woche ein eineinhalbstündiges Team-Meeting statt, bei dem regelmäßig ein fachlicher Austausch erfolgt und somit auch Qualitätssicherung betrieben wird. Auch neue Fachkräfte sind in der Praxis stets willkommen, sowohl approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als auch examinierte Ergotherapeuten, um ihr Wissen ins Team einzubringen, aber auch um neue Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig bietet Dr. Lea Larasser regelmäßig Praktikantenstellen für Studierende der Psychologie oder sich in Ausbildung befindliche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an.

