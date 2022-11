Premieren-Gala bei Siegner

Das Autohaus Siegner aus Ebersbach veranstaltet am 26. November einen Aktionstag, bei dem fünf neue Fahrzeugmodelle der Marke Nissan vorgestellt werden.

Eine ganze Parade an Neuvorstellungen ist am Samstag, 26. November, von 10 bis 18 Uhr beim Autohaus Siegner in Ebersbach zu bewundern. Sage und schreibe fünf neue Modelle bzw. Modellvarianten aus der Nissan-Schmiede feiern an diesem Tag große Deutschland-Premiere – und Siegner ist natürlich mit dabei.

Neben der Präsentation der Neuheiten haben Familie Siegner und ihr Team auch ein entsprechendes Rahmenprogramm organisiert. Im Außenbereich werden Stehtische aufgestellt, wo sich die Besucher mit herzhafter Grillwurst oder Schupfnudeln mit Kraut stärken und mit Glühwein oder Kinderpunsch aufwärmen können. Dazu schmeckt eine knusprige süße Waffel.

Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Jedes Kind erhält ein kleines Überraschungsgeschenk. Und sogar ihren Weihnachtsbaum können sich die Besucher an diesem Tag aussuchen: Auf dem Siegner-Gelände wird ein Christbaum-Markt aufgebaut.

Autohaus Siegner stellt fünf neue Nissan-Fahrzeugmodelle vor

Beim Anblick des Nissan Ariya wird so mancher Besucher ins Schwärmen geraten. Das neue Nissan-Flaggschiff kommt sehr imposant daher. Foto: Petra Kruhl

Doch im Mittelpunkt des Geschehens stehen natürlich die fünf spannenden Innovationen, die am 26. November Premiere feiern.

Der Nissan Juke Hybrid ist eine neue Variante des beliebten Juke: Der Crossover kann nun auch rein elektrisch gefahren werden. Der Qashqai zeigt sich mit dem brandneuen e-Power-Antrieb, den nur Nissan exklusiv anbietet: Der Qashqai ermöglicht ein einzigartiges elektrifiziertes Fahrerlebnis ohne Laden an der Steckdose. Die spezielle e-Power-Technologie liefert eine reaktionsschnelle, ruhige Leistung von einem Elektromotor, der von einem kraftstoffeffizienten Benzinmotor – also während des Fahrens – aufgeladen wird.

Vorgestellt wird auch eine völlig neue Modellgeneration des Nissan X-Trail. Das kraftvolle Allrad-Fahrzeug ist nun mit e-Power und e-4orce ausgestattet. Der Nissan Townstar ist seit einem Jahr auf dem Markt – jetzt gibt es ihn als Townstar EV auch mit reinem Elektroantrieb.

Für Furore wird aber sicherlich vor allem der brandneue Nissan Ariya sorgen – das neue Flaggschiff der Nissan-Flotte. Der imposante Edel-SUV ist rein elektrisch und verfügt über eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern. Der Ariya ist in zwei Ausstattungslinien, zwei Batteriegrößen und drei Leistungsstufen erhältlich – von 218 bis 306 PS (160 bis 225 KW).

Direkt zur Homepage von Autohaus Siegner.

Weitere Infos zum Aktionstag bei Siegner :