Pure Freude an Gastronomie!?

Von Erfolg, Niederlagen und Krisen – die Gashi Gastro GbR.

„Warum ich gerne Teil dieses Betriebs bin? Dafür gibt es viele Gründe – wie die vielseitigen Tätigkeiten, in denen ich mich verwirklichen kann. Auch der familiäre Zusammenhalt aller Mitarbeiter untereinander begeistert mich, ebenso die Akzeptanz aller, so zu sein, wie man ist – gemeinschaftliches Miteinander und Füreinander auf freundschaftlicher Basis!“ NEVENA PAVLOVIC

Unser Team ist mit uns jetzt auch den schwierigen Weg der Coronakrise mitgegangen. Unsere Mitarbeiter waren und sind unser größtes Kapital. Unsere Philosophie eines offenen, ehrlichen und freundschaftlichen Umgangs mit den Mitarbeitern zahlt sich gerade in so unsicherer Zeit aus.

Wir arbeiten derzeit im Liefer- und Abholservice – und das nicht nur, um unseren Gästen und Stammgästen treu zu bleiben. Sondern vor allem, um unsere Mitarbeiter in der Küche und im Service zu beschäftigen und ihnen eine Perspektive zu geben. Leider mussten auf Grund von Kurzarbeit zwei Mitarbeiter – eventuell nur vorübergehend – in andere Branchen ausweichen. Wir hoffen, dass wir bald wieder in die Saison starten dürfen. Denn mehr als alle Auflagen erfüllen um das Ansteckungsrisiko so minimal als irgend möglich zu halten, können wir nicht tun. Um auf die Wiedereröffnung gut vorbereitet zu sein, stellen wir derzeit bereits Mitarbeiter für Küche und den Service ein. Servicekräfte für die Sommersaison, gerne auch Ferienjobber, können sich jetzt auch schon bei uns melden.

Neu!

Unser Betrieb ist jetzt auch Ausbildungsbetrieb für die Berufe Restaurantfachfrau/-mann/-divers, Koch (m/w/d), Beikoch (m/w/d) und Kaufmann/-frau/-divers für Büromanagement.

Wir freuen uns, dass wir bereits Bewerber für die Ausbildungsstellen haben und freuen uns über jede weitere Bewerbung. Trotz unseres Außerhausverkauf und unseres Lieferservice hatten wir und unsere Mitarbeiter in den letzten Monaten viel freie Zeitkapazitäten, die wir intensiv für Modernisierung und Instandsetzung genutzt haben. Wir haben neue Akzente gesetzt, um unsere Gäste bei der Wiedereröffnung zu überraschen.

Nachhaltigkeit ist auch bei uns ein großes Thema.

Leotrim und Bajram ist die Nachhaltigkeit beim Verbrauch der Lebensmittel und insbesondere der Energie sehr wichtig. Deshalb wird bereits über erneuerbare Energie für das gesamte Gebäude nachgedacht; eine Vorplanung ist in Auftrag gegeben.

Austausch der alten Gastro-Geräte

Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Wir haben schon nach dem Erwerb des Betriebs damit begonnen, die übernommenen Gerätschaften gegen neue, stromsparende und effiziente Geräte auszutauschen. Mittlerweile wurden bereits 70 % der Geräte erneuert. Unsere Geräte verlassen wir nicht im Standby-Betrieb; sie werden ausgeschaltet. Die Kühl- und Gefriergeräte tauen wir regelmäßig ab und halten die Kühlrippen staubfrei. Für uns ist es selbstverständlich, die richtige Kühltemperatur täglich zu kontrollieren und zu dokumentieren. Denn bereits pro 1° Celsius zu viel an Kälte werden rund vier bis sechs Prozent mehr Energie benötigt.

Visionen

Es muss nicht jedes Jahr ein neues Projekt sein, so wie bisher …

… aber Ziele haben wir allemal! Eine Sky-Lounge?

Verbunden mit einer Dachsanierung am Gebäude des Restaurants HUBA, die jedoch gleich mit einer Nutzungserweiterung ergänzt werden soll. Wir wollen eine neue Kulisse für Neuburg erschaffen – eine Sky-Lounge vielleicht? Also eine offene große Terrasse mit herrlichem Blick auf die Donau und die Stadt.

Auf Augenhöhe mit dem Schloss und unter freiem Himmel den Abend und die Weitsicht genießen … Ein großes Ziel, aber noch nicht ganz greifbar. Was jedoch für uns in näherer Zukunft dran ist, ist eine Investition ins Neuburger Nachtleben. Neuburg ist reif für einen Club! Die Nachfrage nach einem Club spüren wir schon länger. Die Stadt verändert sich und wächst. Der Anspruch an die Freizeitgestaltung von Feiernden hat sich gewandelt. Lange Anfahrtswege werden gescheut: Das Feiern in der eigenen Stadt ist immer mehr gefragt. Neuburg ist bereit für den ersten richtigen Club. Neuburg ist bei Restaurants und Cafés gut aufgestellt, doch das Nachtleben ist wieder rückläufig geworden. Ein Club wird das Nachtleben wieder aufwirbeln! Aber auch hier werden uns wohl wieder zahlreiche bürokratische Hürden ausbremsen.

Wir haben auch eine 32-seitige Broschüre erstellt, die uns und unsere Arbeit, unsere Entwicklung und unsere Visionen für die Zukunft, unsere Erfolge und Niederlagen besonders jedoch auch unsere Philosophie für unser Geschäft und gegenüber unseren Mitarbeitern und Gästen präsentiert.

Viel Spaß beim Lesen! Hier kommen Sie zur Broschüre!