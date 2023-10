Qualität aus Tradition

Die Oblaten- und Waffelfabrik Wetzel aus Dillingen feiert 75-jähriges Jubiläum – mit tollen Angeboten im Werksverkauf.

Die Firma Wetzel in Dillingen ist nicht nur der einzige Hersteller von Karlsbader Oblaten in ganz Deutschland. Sie ist auch ein Traditionsunternehmen. Nun feiert die Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik 75-jähriges Bestehen. Die Geschäfte des Familienunternehmens rund um die feinen Süßwaren leiten Karolina Ernst und Rainer Baur, die positiv in die Zukunft blicken. „Der Produktionsstandort in Dillingen mit rund 50 Mitarbeitenden ist dabei natürlich fester Bestandteil“, so Baur.

Feine Süßwaren von Wetzel

Die Produktpalette der Firma Wetzel reicht von den klassischen Waffeln über Pischinger Tortenböden, bis hin zu den berühmten Karlsbader Oblaten. Und das mit allerlei verschiedenen Füllungen. Ob Schoko, Nougat, Amaretto, Vanille oder weihnachtlich – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch Oblaten aus Dinkel bereichern das Programm. Waffeln gibt es zudem in zahlreichen Formen: manche bevorzugen sie als Stäbchen, andere als Bruch.

Günstiger Werksverkauf in Dillingen

Die Familie Wetzel-Hackspacher. Foto: privat

Das Sortiment im Werksverkauf hat das Wetzel-Team in den letzten Jahren um regionale Produkte erweitert. „Wir haben neben unseren Süßwaren und Präsentkörben nun auch Nudeln, Eier, Öle sowie italienische Spezialitäten“, erklärt Johannes Hackspacher. Kerzen, Lebkuchen und dekorative Geschenkideen runden das Sortiment ab. Zu den Lieferanten gehören die Firma Küchle, Uli von Bocksberg Eis, Edel Bonbons, die Confiserie Rau, Härtsfelder Naturprodukte Felber, Ritter Sport, Griesson – de Beukelaer, der Fultenbacher Hofladen und viele mehr. „Natürlich kommen einige wegen den günstigen Werksverkaufspreisen“, erläutert Karolina Ernst. „Wer ein Geschenk sucht, wird bei uns immer fündig.“ Ein Besuch des Werksverkaufs in Dillingen lohnt sich also allemal. Besonders jetzt, wo es anlässlich des Jubiläums vom 6. bis 14. Oktober 20 Prozent Rabatt auf alle Wetzel-Produkte gibt.

Zertifizierte Qualität aus Dillingen

Dabei legt das Familienunternehmen Wert auf höchste Qualität und hält an traditionellen Rezepturen fest. 2009 wurde Wetzel dafür sogar erstmalig nach IFS Food zertifiziert.

Historie der Firma Wetzel

Foto: Weizenegger (arc)

Die Historie der Waffel- und Oblatenfabrik Wetzel ist ein Stück deutsche Geschichte. Denn die spätere Firmeninhaberin Marlene Wetzel-Hackspacher, gelernte Konditorin, kam als junge Kriegswitwe nach der Vertreibung aus dem Sudetenland zu den Verwandten ihres ersten Mannes in den Landkreis Dillingen. Auf der Flucht nahm sie das Oblateneisen für die Karlsbader Oblaten im Kinderwagen mit. In Dillingen lernte sie ihren späteren Ehemann, dem Kaufmann Hans Hackspacher kennen. Gemeinsam wagten die beiden einen Neuanfang und begannen mit der Produktion von Oblaten. Sehr bald schon hatten sie ihre ersten Mitarbeitenden, benötigten mehr Platz und erbauten das Firmengebäude in Dillingen, in welchem auch heute noch Qualität aus Tradition produziert wird. Marlene Hackspacher-Wetzel war die erste Konditormeisterin in Bayern und in Dillingen stark verwurzelt. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement, unter anderem als Stadträtin, zeigte sie, dass ihr die neue Heimat ans Herz gewachsen war. Und auch die Förderung von Frauen mit familienfreundlichen Arbeitsplätzen war ihr ein Anliegen. Später übernahm der 2017 verstorbene Hans Hackspacher junior die Leitung des Familienunternehmens.

Weitere Infos zum Familienunternehmen gibt es online unter: wetzel-oblaten.de