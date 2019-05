Anzeige

Quartier Luitpold

Eine Adresse für fast alle Wünsche

Hier kommt jeder mal vorbei, der sich in Neuburg aufhält. Wo sich Münchener-, Franziskaner- und Luitpoldstraße treffen, war früher das „Rohreck“. Das große Haus an der Ampelkreuzung ist jetzt das „Quartier Luitpold“ von Cornelia Riesinger.

Dort gibt es alles, was Frauen brauchen: Kleider, Schuhe, Dessous und Pflege für Gesicht und Hände.

Mit einem Kosmetikgeschäft hat Cornelia Riesinger 1988 angefangen, nachdem sie acht Jahre lang Dessous und Kosmetikprodukte verkauft hatte. 1996 kam mit „Belle Scarpe“ ein Schuhladen dazu, dann ein Modegeschäft, das „Bella Moda“.

Nicht die Mode der Ketten wollte sie damit kopieren, sondern Produkte anbieten, die nicht überall zu bekommen sind. Schuhe aus Italien, Kleider aus Ländern, in denen gutes Modedesign gemacht wird – Cornelia Riesinger war viel unterwegs im europäischen Ausland, um geeignete Produkte für ihre Läden zu finden.

Alles für Sie unter einem Dach

Alle Bereiche in einem Haus zu vereinigen, gelang vor neun Jahren mit dem Umzug ins Quartier Luitpold. Nach intensiven Renovierungsarbeiten und der Umsetzung jahrelang gesammelter Ideen entstand ein Ort, der ein Rundum-Angebot für Frauen bereithält.

Individuelle Beratung

Dabei ist es Cornelia Riesinger wichtig, dass jede Kundin individuell beraten wird. „Wir versuchen, bei jeder Kundin herauszufinden, was sie einzigartig macht und was ihre Schönheit unterstützt“, sagt sie. Im Kosmetikbereich werden alle modernen Techniken der Hautverbesserung angewandt: Aqua-Abrasion, Ultraschall und Radiofrequenztherapie zur Hautstraffung sowie tiefenwirksame Haarentfernung mit Blitzlampentechnik. 40 Jahre Erfahrung mit Methoden zur Hautverbesserung hat Cornelia Riesinger gesammelt und viele Stammkundinnen vertrauen ihr deswegen seit vielen Jahren.

In der Modeabteilung geht es in diesem Jahr sehr bunt zu. Knalliges Gelb leuchtet neben blassem Mint auf einem Stapel Oberteilen. Sneakers in passenden Farben ergänzen das lässige Outfit. 2019 ist das Jahr der Muster: Blumen, Grafik, Streifen – bunt gemischt oder dezent kombiniert. Luftige Oberteile, lange Röcke und weite Hosen, alles ist möglich; und was bei Cornelia Riesinger auf den Kleiderstangen hängt, ist auch tragbar. „Sportlich feminine Mode für jeden Tag“ ist ein Schwerpunkt im Quartier Luitpold, Mode für besondere Anlässe ein weiterer: „Wir haben dazu eine große Auswahl an besonderen Kleidern“, so Cornelia Riesinger.

Dass jede Kundin das genau zu ihr Passende findet und dass sich jede in ihrer Haut und Kleidung wohlfühlt, ist ihr wichtigstes Anliegen.

Kontakt:

Quartier Luitpold Inhaberin Cornelia Riesinger

Theresienstraße B 183 86633 Neuburg an der Donau

Telefon: 08431-49989 www.quartier-luitpold.de

Öffnungszeiten Montag bis Samstag 9.00 Uhr – 18.00 Uhr

Text: amei