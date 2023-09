Raumausstattung Bayer aus Ebermergen feiert 30-jähriges Jubiläum

Seit 30 Jahren ist Raumausstattung Bayer aus Ebermergen der Ansprechpartner, wenn es um individuelles Wohndesign zum Wohlfühlen geht.

Mit gutem Stil und handwerklicher Meisterqualität beschäftigt sich das Raumausstatter-Team mit Farben, Stoffen, Teppichen, Polstermöbel und Möbel von namhaften Herstellern.

Klaus Bayer gründete 1993 die Raumausstattung in Donauwörth. Mit dem Einstieg seiner Ehefrau Christa Bayer wurde das Portofolio stetig erweitert. Im Jahr 2005 folgte der Umzug nach Ebermergen an den heutigen Standort.

Zusammen mit Raumausstatter-Meister Waldemar Brunner bieten Christa und Klaus Bayer die gesamte Breite der Raumausstattung an: von Polsterarbeiten, Fensterdekorationen, Sonnenschutz, Wohnaccessoires, bis hin zu Teppich- und Bodenbeläge. Raumausstattung Bayer ist überregional unterwegs und arbeitet mit Schreinereien aus der Region zusammen.

Kreative Ideen aus dem Showroom

„Alles beginnt mit einer Beratung beim Kunden vor Ort um einen Eindruck von Raum und Wohnstil zu erhalten. „Erlaubt ist alles was gefällt“, sagt Christa Bayer. Anschließend wird alles im Detail besprochen.

„Wir erarbeiten verschiedene Lösungen und präsentieren gerne unsere Ideen, Produkte und Muster in unserem neuen Showroom – denn „Qualität kann man nicht nur sehen, die muss man auch fühlen“, erklärt Klaus Bayer. „Die fachmännische, termingerechte Umsetzung eines Projekts des Kunden ist für uns selbstverständlich“, ergänzt Raumausstatter Meister Waldemar Brunner.

30 Jahre Raumausstattung Bayer in Ebermergen

Nachhaltigkeit und Upcycling

Nachhaltigkeit ist für Raumausstattung Bayer kein Trend, denn das Polsterhandwerk wertet seit je her „alte Möbel“ auf und verleiht ihnen ein zweites Leben. Doch auch bei der Auswahl an Stoffen kann man an die Umwelt denken. „Wir bieten hochwertige Stoffe aus recycelten Materialien an, Thermostoffe, innenliegenden Sonnenschutz, Plissee, Teppiche und Teppichböden. „Diese sind nicht nur schön, sondern bringen auch Funktion mit sich, um Energie sparen zu können,“ so Christa Bayer.

Das Raumausstatter-Team mit Klaus und Christa Bayer, Waldemar Brunner sowie die Geschäftspartner steht den Kunden auch in Zukunft als zuverlässiger Ansprechpartner zur Seite.

Kontaktdaten

Klaus Bayer Raumausstattung

Reismühlenweg 3

86655 Harburg-Ebermergen

Telefon: 09080/967601

E-Mail:

mailto:raumausstattung.bayer@arcor.de

Homepage:

https://www.raumausstattung-bayer.de/home.html

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13.30 Uhr. Termine nach Vereinbarung.