Anzeige

Raumausstattung Mayerle feiert 70. Jubiläum

Mit handwerklichem Geschick und einem Auge für das Schöne: Der Höchstädter Familienbetrieb Raumausstattung Höchstädt blickt zurück auf 70 Jahre Firmengeschichte

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Polsterer/Tapezierer in Pappenheim eröffnete Xaver Mayerle im September 1949 in der Apothekergasse in Höchstädt sein Geschäft. Mit der Heirat seiner Frau Anna zog er in den jetzigen Betrieb in der Herzogin-Anna-Straße 40.

Wohntrends kamen und gingen

Der kleine Betrieb wuchs stetig und wurde 1963 um ein repräsentatives Ladengeschäft erweitert. All die Jahre blieb die Raumausstattung immer am Puls der Zeit. Wohntrends kamen und gingen, doch die handwerklichen Fähig- und Fertigkeiten waren und sind über all die Jahre geblieben und sehr gefragt.

Sohn Franz steigt ein

1967 begann sein Sohn Franz seine Lehre im elterlichen Betrieb und legte 1976 erfolgreich die Meisterprüfung ab.

Firmenübergabe 1986

Nach diversen Neu- und Umbauten übergab Xaver Mayerle 1986 den Betrieb an seinen Sohn. Seither führt Franz Mayerle den Familienbetrieb mit seiner Frau Christine. Die Kinder, Monika und Michael , arbeiten im Familienbetrieb als Meisterin und Geselle.

pm