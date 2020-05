Anzeige

Restaurant am Hopfengarten: Wo's besonders schmeckt

Gemütlich und stilvoll: So sitzt man auf der Terrasse des Restaurants am Hopfengarten, das zum Bürgersaal Stadtbergen gehört.

Die aus Augsburg bekannten Tafeldecker bieten ihre bayerisch-schwäbischen Köstlichkeiten jetzt auch in Stadtbergen an. Worauf sich die Gäste freuen dürfen.

Von Vincent Aumiller

Das Restaurant „Die Tafeldecker“ ist wohl jedem ein Begriff, der sich in der Augsburger Gastroszene etwas auskennt. Inmitten der weltberühmten Fuggerei erfreut sich das Konzept, bayerisch-schwäbische Tapas anzubieten, großer Beliebtheit.

Genau diese Geschmackserlebnisse bieten Torsten Ludwig und Gerd Kalkhoff nun auch in Stadtbergen an – hier allerdings als klassische Tellergerichte. Bereits vor der Corona-Krise hatten die beiden den Pachtvertrag für die Bewirtung des Bürgersaals inklusive des angeschlossenen Restaurants am Hopfengarten unterzeichnet.

Die Tafeldecker in Stadtbergen: Terrasse hat bereits geöffnet

Nach der unverschuldeten Zwangspause starten sie jetzt endlich durch: „Die umfangreichen Umbauarbeiten dauern zwar noch voraussichtlich bis Anfang Juli an, die Terrasse ist aber ab sofort bereits für unsere Gäste geöffnet“, atmet Ludiwg auf. Sollte das Wetter nicht mitspielen, können die Tafeldecker zudem eine Ausweichmöglichkeit nach drinnen unkompliziert möglich machen.

„Wir bieten neben den typischen bayerischen Gerichten zusätzlich Auszüge aus der internationalen Küche an. Auch vegane und vegetarische Speisen fehlen in der Karte nicht“, verrät Küchenchef und Spitzenkoch Markus Dinter.

Restaurant am Hopfengarten: Tafeldecker bieten Rabatt für Selbstabholer

Aktuell gibt es bei den Tafeldeckern im Hopfengarten bei Selbstabholung zehn Prozent Rabatt auf alle Gerichte, die telefonisch vorbestellt werden. Für die Zukunft denken die Pächter bereits weiter: So soll bei schönem Wetter ein Eventkalender etabliert werden.

Leckere bayerisch-schwäbische Gerichte – dafür stehen die Tafeldecker am Hopfengarten. Bild: Die Tafeldecker

„Mit Barbecue-Abenden, Fleisch und Fisch zubereitet im Smoker, Spanferkel vom Grill, zubereitet vor den Augen der Gäste, einem saisonalem Sonntagsbrunch und vielem mehr, wollen wir unsere Gäste verwöhnen“, blickt Ludwig voraus.

Derzeit ist man bei den Tafeldeckern allerdings froh, wieder seiner Bestimmung nachkommen zu können: Qualitativ hochwertige Speisen mit dem gewissen Etwas zu kreieren. „Wir freuen uns auf Sie“, lädt der Gastroexperte ein. Es wird nicht lange dauern, bis die Tafeldecker auch in Stadtbergen in aller Munde sind.

