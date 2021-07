Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann feiert Jubiläum

Klaus Habermann (SPD), feiert Dienstjubiläum: 25 Jahre ist er schon der Erste Bürgermeister der Stadt Aichach. Im Interview erzählt er von Projekten und seiner Amtszeit.

Herr Habermann, erst einmal herzliche Gratulation zu Ihrem Jubiläum, 25 Jahre im Amt als 1. Bürgermeister von Aichach! Als Ehepaar würde man jetzt Silberhochzeit feiern. Was hat sich denn im Laufe des Vierteljahrhunderts Ihrer Amtszeit stark verändert, was ist gleich geblieben?

Klaus Habermann: Ich würde sagen, am meisten haben sich die Menschen verändert. Sie sind nach meinem Gefühl fordernder geworden, gelegentlich auch ein bisserl egoistischer (schmunzelt). Die starke emotionale Bindung zur Stadt Aichach hat sich aber schon bei vielen erhalten. Deswegen ist unser Slogan „gut beinander“ in meinen Augen nach wie vor zutreffend.

Diese leckere Torte bekam Bürgermeister Klaus Habermann zum Dienstjubiläum überreicht. Foto: SPD Aichach

Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hatte Aichach bei Ihrem Amtsantritt, wie viele sind es heute?

Habermann: Unsere Stadt ist gewachsen. Im Jahr 1997 hatten wir rund 19000 Bürgerinnen und Bürger, die hier ihren Wohnsitz haben, heute sind es knapp 22000.

Projekte der Stadt Aichach: Sisi-Schloss, Gödöllö, Stadtmuseum, Museumsnacht, Mittelalterliche Markttage & Co.

Welche Projekte für die Stadt waren in den vergangenen 25 Jahren in Ihren Augen im kulturellen Bereich am bedeutendsten?

Habermann: Da ist es der Erwerb des Sisi-Schlosses und das, was wir daraus gemacht haben. Dazu gehört unter anderem die Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Gödöllö, die dadurch entstanden ist und die wir sehr schätzen.

Natürlich auch die Entwicklung des Stadtmuseums und nicht zuletzt die vielen tollen Veranstaltungsformate wie beispielsweise die Museumsnacht oder die Mittelalterlichen Markttage. Letztere können wir übrigens 2021 aufgrund der geforderten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie heuer nicht stattfinden lassen. Für das Jahr 2023 ist jetzt geplant, dieses historische Fest wieder aufleben zu lassen.

Welche Projekte sind es bei der Stadtentwicklung?

Habermann: Der Hochwasserschutz und Grünzug an der Paar nimmt in der Stadtentwicklung eine sehr wichtige Stellung ein. Aber genauso das Einkaufszentrum Milchwerk, neben zahlreichen Projekten, die es im Rahmen der Städtebauförderung gab. Außerdem möchte ich den Kauf und die Sanierung des Bahnhofs hierzu nicht unerwähnt lassen.

Der Bürgergarten in Aichach mit einer Möglichkeit zum Boulespielen. Foto: Erich Echter

Wenn Sie auf die örtliche Wirtschaft blicken, was waren da die in Ihren Augen herausragenden Ereignisse?

Habermann: Im gewerblichen Bereich sehe ich die Fusion unserer Sparkassen Aichach und Schrobenhausen als bedeutend an. Und natürlich das mit Dasing geschaffene Interkommunale Gewerbegebiet „Acht300“.

Was war in der Verkehrsinfrastruktur an Maßnahmen von Bedeutung?

Habermann: Die Bahnunterführung bei Algertshausen ist sicher im verkehrlichen Bereich als herausragend zu bezeichnen. Sie hat allerdings viel Kraft und Nerven gekostet.

Und schließlich noch ein Blick auf das Soziale.

Habermann: Unser Haus der Senioren im sanierten Taglöhnerhaus ist im Sozialen hervorzuheben. Aber natürlich auch unsere tolle Flüchtlingsarbeit, mit vielen ehrenamtlich Engagierten, die sich stark einsetzen für die Integration dieser Menschen. Doch gerade in diesem Bereich könnte ich die Aufzählung noch lange fortsetzen. Da gäbe es noch so vieles, alles ist irgendwie wichtig!

Das Gewerbegebiet Wittelsbacher Land und der Aichacher Bahnhof waren Herausforderungen

Was war die größte Herausforderung in den vergangenen 25 Jahren?

Habermann: Der Erwerb der Grundstücke, die 32 Hektar ausmachen, für das Interkomunale Gewerbegebiet Wittelsbacher Land „Acht300“. Dann im Anschluss der Weiterverkauf an attraktive Unternehmen, das war Kärrnerarbeit. Ein Stück weit war allerdings auch der Bahnhofskauf und die Realisierung der Bahnunterführung herausfordernd. Mit der DB zusammenzuarbeiten ist immer etwas Besonderes (lacht).

Welche Projekte liegen Ihnen für die nahe Zukunft besonders am Herzen?

Habermann: Ich will die Stadt weiterentwickeln, beispielsweise in der Unteren Vorstadt oder auch im Bereich Martinstraße/Tandlmarkt. Es gibt noch viel zu tun! Und was mir sehr wichtig ist: Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum.

Bilder zu 25 Jahre Klaus Habermann Foto: Erich Echter

Worüber haben Sie sich am meisten geärgert in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten?

Habermann: Sehr geärgert habe ich mich über die merkwürdige Aktion zu Beginn einer Stadtratssitzung, als Coronaleugner, angeführt von Stadtrat Patrick Kügle – der sein Mandat inzwischen niedergelegt hat – mit Tafeln und Symbolen gegen die Maskenpflicht in Schulen protestieren wollten. Das fand ich respektlos. Genauso ärgerlich empfand ich aber auch über die groß propagierte Querdenker-Demo auf dem Volksfestplatz.

Klaus Habermann über die bayerische Landesausstellung und seine Amtszeit als Bürgermeister

Und was hat Sie am meisten gefreut?

Habermann: Der Zuschlag für die Bayerische Landesausstellung im vergangenen Jahr hat mich wirklich sehr erfreut. Das passiert einer Mittelstadt wie der unseren vermutlich nur einmal!

Verraten Sie uns einige Anekdoten aus Ihrer Amtszeit?

Habermann: Schräg war, als ich als junger Bürgermeister erstmals bei einer Siegerehrung unseres Doggenclubs – übrigens ein ganz charmanter Verein – dabei war. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit so großen Hunden und durfte beziehungsweise musste dem Sieger das „Goldene Halsband“ umhängen. Ganz wohl war mir damals nicht dabei!

Und dann erinnere ich mich an das erste Zusammentreffen mit Herzog Franz von Bayern, dem obersten Wittelsbacher. Ich hatte einen Riesenrespekt vor ihm, hab aber ganz schnell gespürt, wie sympathisch und geerdet der ist (in den Jahren haben wir uns immer wieder mal getroffen, bspw. auch in Nymphenburg).

Cool war auch, als meine Frau und ich, anlässlich des Schützenjubiläums, Prinz Leopold von Bayern – auch bekannt als ehemaliger Rennfahrer Poldi – zu Gast hatten. Wir wollten ihm in der Mittagspause das Sisi-Schloß zeigen und sind kurzerhand bei ihm ins Auto eingestiegen. Das war eine schwungvolle Fahrt (schmunzelt).

Tja, in den Jahren erlebt man so einiges, aber gerade die Begegnungen entschädigen für vieles!

Verraten Sie uns zwei Lieblingsorte in und um Aichach, wo Sie sich besonders gerne aufhalten?

Habermann: Das ist auf jeden Fall das historische Rathaus. Hier ist der schönste Arbeitsplatz überhaupt. Sehr gerne bin ich aber auch im Sisi-Schloss, vor allem sonntags spätnachmittags zum Plausch oder zum Kaffee.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Habermann: Dass ich jetzt schon 25 Jahre als Bürgermeister arbeiten darf und dass ich immer noch so viel Wertschätzung, ja Sympathie spüre. Das ist nicht selbstverständlich.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Habermann: Dass sich Aichach einfach weiter so toll entwickelt und dass die Leute zusammenhalten und Vertrauen haben, speziell zur Stadtpolitik: Wir haben es uns verdient!