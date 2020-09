Anzeige

Sauber machen mit Spaß

Der Herbst ist arbeitsintensiv für Garten- und Hausbesitzer. Produkte von Kärcher liefern nicht nur ein perfektes Ergebnis, sondern auch Spaß bei der Arbeit.

Die Blätter werden bunter und fallen, der Herbst hat eindeutig Einzug gehalten in unserer Region. Viele Garten- und Hausbesitzer seufzen, wenn sie daran denken, was jetzt auf sie zukommt. Denn die Blätter, die jetzt von den Bäumen fallen, wollen auch aufgekehrt und entsorgt werden.

Dass das gar keine Qual sein muss, weiß Sybille Frisch-Lerf, Geschäftsführerin des Kärcher Centers Frisch in der Neusässer Oskar-von-Miller-Straße 1a. Sie und ihr Team bieten eine große Auswahl an Kehrmaschinen des Qualitätsherstellers Kärcher für privat und fürs Gewerbe. „Bis zu fünfmal schneller und deutlich komfortabler geht es mit den neuen, handgeführten Kehrmaschinen von Kärcher, etwa der KM 70/20 C, wahlweise mit zweitem Seitenbesen. Gehwege, Garageneinfahrten oder Terrassen werden damit schnell, bequem und zuverlässig gereinigt. Da kann kein Besen mithalten“, erklärt die Expertin.

Top-Produkte von Kärcher im Angebot

Außerdem haben die Modelle einen weiteren Vorteil: Mit umgelegtem Schubbügel können sie hochkant abgestellt werden. So benötigen die Geräte nicht viel Platz im Schuppen oder in der Garage. Eine Anschaffung lohnt sich derzeit gleich doppelt: „Aktuell gibt es zahlreiche Top-Produkte zu äußerst attraktiven Preisen“, so die Geschäftsführerin.

Auch wer in den kommenden Wochen den Garten winterfest machen möchte, die Terrasse oder die Gartenwege von Moos und Schmutz befreien und den Rasen ein letztes Mal in diesem Jahr mähen will, ist beim Kärcher Center Frisch an der richtigen Adresse. Hier gibt es einfach alles rund um die Themen Reinigung und Garten. (pm/nlk)

Weitere Infos unter www.kaercher-center-frisch.de