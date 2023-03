Save the Date: Gewerbemesse Manching 2023

Die beliebte und über die Region bekannte Gewerbemesse in Manching begrüßt dieses Jahr zum 26. Mal herzlich alle Aussteller und Besucher. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Das ist auf der Gewerbemesse in Manching geboten

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm, großen Warenmarkt, Gartenmarkt, seit 2022 einer Jobbörse und zahlreichen Ausstellern aus vielen Branchen, wird die Messe heuer wieder auf dem Barthelmarktgelände stattfinden. Auf 70.000 qm werden sich viele Handwerker, Jungunternehmer, Autohäuser und vieles mehr präsentieren. In einem eigenen Biergarten mit vielen verschiedenen Essensständen von Currywurst über Burger bis zu Crêpes und Waffeln ist einiges geboten. Ein kleiner Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Lebendkicker usw. für die kleiner Besucher und einige Abteilungen aus Sportvereinen sowie die Feuerwehr werden wieder vor Ort sein.

Foto: Gewerbemesse Manching

Aussteller werden – Anmeldung noch bis 15. April 2023 möglich

Auf der seit 2022 stattfindenden Jobbörse können Unternehmen mit wenig Aufwand neue Mitarbeiter finden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne großen Aufwand an der Messe zu beteiligen. Wir stellen Messestände mit 3x3m oder 3x4m zur Verfügung, auf denen sie sich gut präsentieren können. Bitte melden Sie sich an. Es gibt noch einige freie Plätze in der Halle und auf dem Freigelände.

Nehmen Sie Teil an interessanten Gesprächsrunden

Foto: Gewerbemesse Manching

Über vier Tage werden sich auch einige Politiker zu Gesprächsrunden auf der Gewerbemesse Manching die Klinke in die Hand geben. Am Eröffnungstag wird Ministerpräsident Markus Söder zu Gast sein. Am Samstag wird Roland Weigert (FW), stellvertretend für Hubert Aiwanger, die Gewerbemesse Manching besuchen; für Sonntag hat sich Katharina Schulze (Die Grünen) angekündigt. Das sind die Themen der Polit-Talks:

Freitag, 28. April ca. 14 Uhr

Thema: (Nachhaltige) Wirtschaft

Teilnehmer unter anderem: Roland Weigert (FW), Prof. Dr. Holger Hoppe (THI), Bernd Huber (Wirtschaftsbeirat)

Samstag, 29. April ca. 12 Uhr

Thema: Energie

Teilnehmer unter anderem: Florian von Brunn (SPD), Prof. Dr. Holzhammer (THI), Herbert Nerb (BGM Manching), Dietmar Hergesell (Pure Energie, Großmehring)

Sonntag, 30. April ca. 11 Uhr

Thema: Nachhaltigkeit

Teilnehmer unter anderem: Katharina Schulze (die Grünen), Dr. Stefan Schweiger (THI), Albert Gürtner (Landrat PAF), Frau Jutta Spindler (Fa. Spindler Ingolstadt)

Hier geht’s direkt zur Homepage: https://www.gewerbemessemanching.de/

Wichtige Informationen zur Messe, wie den Messeplan, oder Parkmöglichkeiten unter folgendem Link: https://www.gewerbemessemanching.de/informationen-zur-messe/

Öffnungszeiten

Wann? vom 28. April bis 1. Mai

Wo? Barthelmarktgelände in Oberstimm

Öffnungszeiten: täglich von 10-18 Uhr

Eintritt frei!

Kontakt

Telefon: +49 (0)8459 323927

E-Mail: info@gewerbemessemanching.de