Schönheitskur fürs Zuhause von Mayerle

Der Höchstädter Familienbetrieb Mayerle stattet Räume fachmännisch aus - und das seit 70 Jahren.

Raumausstattung Mayerle feiert heuer das 70-jährige Firmenbestehen. Zu den Aufgabengebieten zählen zum einen Bodenbeläge (Teppichböden, Laminat, Design- oder CV-Beläge) und Gardinen, zum anderen Insekten- und Sonnenschutzanlage für den Innen- und Außenbereich, welche auch repariert, neu bespannt oder elektrifiziert werden.

Polsterarbeiten gehören ebenso zum Leistungsspektrum dazu - egal ob Altes aufgearbeitet oder neue maßgefertigte Möbel gefragt sind, zum Beispiel Eckbänke.

Gute Beratung und fachkundige Fertigung

Nicht umsonst legt der Familienbetrieb großen Wert auf eine gute Beratung und auf die Wünsche des Kunden und die Raumsituation vor Ort angepasste Fertigung aller Leistungsbereiche in Handwerksqualität. Mit Hilfe der Raumausstatter wird man fündig und verschönert sein Heim mit individuellen Materialien und Designs.

Große Auswahl im Ladengeschäft

Des Weiteren bietet die Raumausstattung einen Gardinenwaschservice und einen Verleih von Reinigungsgeräten für Polstermöbel und Teppichböden mit den dazu benötigten Reinigungsmitteln an.

Außerdem können Heimwerker alle Materialien zum selbst Nähen, Polstern oder Verlegen mit fachkundiger Beratung hier erwerben.

Von Tischdecken bis Geldbörsen

Doch damit nicht genug, finden Kunden im Ladengeschäft eine große Auswahl an textilen Tischdecken und Klarsichtfolien in allen Stärken und Farben, Reisegepäck, Lederhandtaschen und Gürtel, Geldbörsen und Regenschirmen, mit welchen die Raumausstattung auch auf den Christkindelmärkten in Höchstädt und Dillingen immer vertreten ist.

Seit November 2017 ist die UPS-Paket-Annahmestelle im Ladengeschäft integriert.

Wechselnde Jubiläums-Angebote

- Juni: 10% auf Reisegepäck

- Juli: 10% auf Geldbörsen

- August: 10% auf Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel für Bodenbeläge und Gardinen

- September: 10% auf Handtaschen

- Oktober: 10% auf Regenschirme

Kontakt

Raumausstattung Mayerle

Herzogin-Anna-Straße 4089420 Höchstädt

Telefon 09074/1423

Weitere Infos im Internet unter www.raumausstattungmayerle.lde

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr

Samstag: 8.30 bis 12 Uhr