Schülerprojekte und Online-Quiz

Ein Publikumsliebling an der Messe

Mittlerweile haben sich die Schülerarbeiten der FOSBOS Neuburg zu einem Publikumsliebling an der Messe entwickelt. Sie zeigen auch heuer wieder pfiffige Ideen, wie mit kleinem Aufwand Energie gewonnen, gespeichert und eingespart werden kann. Stromerzeugung für Camper aus einem nahegelegenen Fluss, Energiegewinnung aus Abwärme, beheizbare Coffee-to-go-Becher, Windturbinen oder eine mit Photovoltaikmodulen beheizte Bushaltestelle – das sind nur einige Projekte, die die Schüler in Heinrichsheim vorstellen werden.

Viele Besucher erwartet

Matthias Haile, Geschäftsführer des Vereins eee rechnet in diesem Jahr mit vielen Besuchern, „denn aufgrund der neuen Austauschpflicht für alte Ölheizungen und Gasheizungen durch die EnEV ist die Verunsicherung in der Bevölkerung enorm groß“, verweist er auf die meist ausgebuchten Beratungen, die der Verein eee im Landkreis kostenlos anbietet. Für alle, die die Energiesprechstunden nicht wahrnehmen können oder keinen Beratungstermin mehr erhalten konnten, bietet sich ein Besuch der Energiespar-Messe an, denn dort sind neben Energieberatern auch viele Betriebe, die Tipps zur Umsetzung von geplanten Projekten geben können.

Online-Quiz

„Als besondere Aktion haben wir im Zuge der Digitalisierung ein Online-Quiz zur Messe erarbeitet“, erzählt Denise Murr, Vorstandsmitglied bei eee. In unterschiedlichen Fragen kann der Besucher testen, wie breit sein Wissen zu Klima- und Umweltschutz ist und dazu bei ein bisschen Glück einen der attraktiven Preise gewinnen. Der Verein eee spendet gemeinsam mit dem Reisebüro Spangler einen 250 €-Reisegutschein und eine Fahrt in den Erlebnispark Rust, einen 100 €-Einkaufsgutschein gibt es von Bischof und Gottschall.

Texte: euco

Fachvorträge /Rahmenprogramm

Samstag, 08. Februar 2020:

10.30 Uhr Vorstellung der Energiespar-Projekte der FOSBOS Neuburg

11.00 Uhr Finanzierung und Förderung (Sparkasse Neuburg-Rain)

11.45 Uhr Energieversorgung selbst gemacht - unabhängig mit Photovoltaik und Speichersystemen (Dipl.-Ing. (FH) T. Stuhlenmiller)

12.15 Uhr Der Rubel rollt - Förderungen für effizientes Bauen (Ferdinand Mießl)

13.00 Uhr Photovoltaikanlagen zur Eigenverbrauchsnutzung gekoppelt mit Wärmepumpen und E-Mobilität (M. Segeth)

13.30 Uhr Die perfekte Heizung für Ihr bestehendes Gebäude (Dipl.-Ing. (FH) T. Wachinger)

14.00 Uhr Festreden (Catering-Bereich)

15.30 Uhr Ytong-Bausysteme – Höchste Energieeffizienz für Neubau und Sanierung (Sebastian Dietz)

Sonntag, 09. Februar 2020:

10.30 Uhr Vorstellung der Energiespar-Projekte der FOSBOS Neuburg

11.00 Uhr Verleihung des Umweltpreises der Stadt Neuburg an der Donau (Catering-Bereich)

11.00 Uhr Finanzierung und Förderung (Sparkasse Neuburg-Rain)

11.45 Uhr Kalkschutz und richtiges Heizungswasser (G. Bischof)

12.15 Uhr Plusenergie - das Haus als Kraftwerk (Dipl.-Ing. P. Mießl)

13.00 Uhr Klimaneutrale Siedlungen– Illusion oder Realität? (M. Eng. Martin Fischer)

13.30 Uhr Die perfekte Heizung für Ihren Neubau (Dipl.-Ing. (FH) T. Wachinger)

14.15 Uhr Dachmodernisierung vom Fachmann (Ch. Stemmer)

14.45 Uhr Photovoltaikanlagen zur Eigenverbrauchsnutzung gekoppelt mit Wärmepumpen und E-Mobilität (M. Segeth)

15.30 Uhr Energiewende in Bürgerhand – Ein attraktives Beteiligungs- modell! (Matthias Haile)

16.00 Uhr Wie wir leben, wie wir leben sollten. (M. Eng. Martin Fischer)