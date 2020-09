Anzeige

Schuhtechnik GANGAUF ist umgezogen

Ein neuer Standort, modernes Ambiente und mehr Service erwarten Sie. Neueröffnung in der Sudetenlandstraße 9 in Neuburg.

Vorbeikommen, beraten werden und wohlfühlen: Bei der Neueröffnung in Neuburg vom 28.09. bis zum 02.10.2020 gibt es viel zu erleben.

Moderne Versorgungskonzepte. Individuelle Hilfsmittel. Erstklassige Beratung. Schuhtechnik GANGAUF steht seit 60 Jahren für Innovation, Qualität und Individualität im Gesundheitsbereich. Das Unternehmen verbindet traditionelle Handwerkskunst mit hochmoderner Technologie. Das innovative und selbst entwickelte OPTIPED©-Einlagenkonzept zielt auf eine individuelle Versorgung mit handgefertigten Schuheinlagen ab. Als ideale Ergänzung dazu steht eine große Auswahl modischer Komfortschuhmodelle zur Verfügung. Das Diabeteskonzept gibt Diabetikern die Chance, jeden Schritt gesund und gleichzeitig bequem zu gehen. Mit der 4D-Rückenmessung kann die Körperhaltung exakt und berührungslos analysiert werden. Auch für den Sport bietet GANGAUF mit Sporteinlagen, -strümpfen und -bandagen sowie innovativen Bewegungsanalysen mehr Prophylaxe und bessere Bewegungsabläufe für jede Sportart. Im neuen 3D- Venenstudio von GANGAUF, mit kontaktloser Vermessung, erhalten Sie neben individuell angepassten Kompressionsstrümpfen auch bei der Lymph- und Lipödemtherapie eine kompetente Hilfe, um Ihre Venen zu stärken. Die neue Technik unterstreicht den zukunftsorientierten Grundgedanken, den die Experten jeden Tag bei der Arbeit verfolgen: Gesundheit und Mobilität, bei der sich die Kunden wohlfühlen.

GANGAUF feiert – und die Kunden bekommen die Geschenke. Bei der Neueröffnung in Neuburg vom 28.09. bis zum 02.10.2020.

Anlässlich der Neueröffnung bietet Schuhtechnik GANG-AUF an drei Tagen besondere Aktionen. Es erwartet Sie z. B. ein kostenloser Fußcheck, eine kostenlose Venenmessung und ein Tag der Bewegung mit Tipps und Beratung rund um eine gesunde Bewegung. Das moderne und ansprechende Ambiente in Neuburg lädt nicht nur zum Anprobieren gesunder und gleichzeitig trendiger Schuhmodelle ein, sondern bietet auch den perfekten Rahmen für eine persönliche und individuelle Beratung. Das hört sich gut an? Doch das ist nicht alles: Beim großen Eröffnungsgewinnspiel können Sie ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro gewinnen, und noch viele weitere Preise warten auf Sie.

Der Region verpflichtet. Seit über 20 Jahren in Neuburg zuhause.

Seit 1999 ist das Unternehmen mit seiner Filiale in Neuburg. 2006 wurde das Fachgeschäft am alten Standort modernisiert und umgebaut. 2008 übernahm Christian Gangauf beide Fachgeschäfte in Hofstetten und Neuburg. Christian Gangauf erklärt: „Für uns war es von Anfang an klar, dass wir in Neuburg bleiben. Viele unserer Kunden kommen schon seit Jahren zu uns und lieben die familiäre Atmosphäre. Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern bemühen wir uns jeden Tag, unseren Kunden die best- mögliche Versorgung zu bieten.

Wir freuen uns, durch den Neubau vielen Neuburgern noch mehr Service und noch mehr Leistungen zu bieten.“

Immer offen für neue Techniken. GANGAUF verbindet Innovation und Tradition.

Mit modernsten Technologien und fundiertem Fachwissen erhalten und fördern die Experten von Schuhtechnik GANGAUF die Beweglichkeit der Kunden. Das Team aus Meistern, ausgebildeten Orthopädieschuhmachern und Orthopädietechnikern kümmert sich intensiv um die optimale orthopädische Versorgung von Fuß und Körper - nach dem neuesten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der persönlichen Ansprüche. Handgefertigt und individuell auf den Kunden abgestimmt, werden die medizinischen Hilfsmittel direkt vor Ort in der hauseigenen Werkstatt hergestellt oder angepasst. Dies gewährleistet durch die Verarbeitung hochwertigster Materialien eine perfekte Passform.

Der modische Aspekt spielt bei GANGAUF ebenso eine große Rolle. Wer bisher Komfortschuhe mit altbackener Optik in Verbindung gebracht hat, kann sich bei GANGAUF vom Gegenteil überzeugen. Komfortschuhe sind schon lange in attraktiven Designs, edlen Materialien und in saisonaler Vielfalt erhältlich. Sabine Gangauf: „Viele unserer Komfortschuhe besitzen ein Wechselfußbett. Das können Sie einfach entfernen und Ihre eigenen, individuellen Einlagen einlegen.“ Mode und Gesundheit werden so zu einer Einheit.

Das Produkt- und Leistungsspektrum von Schuhtechnik GANGAUF ist nicht nur innovativ, sondern auch individuell. Es sind ausreichend Parkplätze am neuen Firmensitz vorhanden, und der Eingang ist barrierefrei. Ein Besuch in der Sudetenlandstraße 9 lohnt sich also!

Große Neueröffnung 28.9. bis 2.10.2020 Sudetenlandstraße 9 - 86633 Neuburg - Telefon 08431/46837

Infobox

MEHR LEISTUNG UND SERVICE FÜR DIE GESUNDHEIT

Aktuelle Schuhmode & Bequemschuhe

Elektronische Fußdruckmessung

Einlagenkonzept

Bewegungs- und Haltungsanalysen

4D-Körperstatikanalyse nach vabene

Orthopädische Maßschuhe

Konfektionsschuhzurichtung

Kompressionsstrümpfe

Bandagen und Orthesen

Schuhreparaturen

Individuelle Beratung

Lieferant aller Kostenträger

GANGAUF IN NEUBURG UND HOFSTETTEN

Gangauf Orthopädie Schuh & Technik e. K.

Sudetenlandstraße 9 86633 Neuburg Telefon: 08431 46837

Ingolstädter Str. 19 85122 Hofstetten Telefon: 08406 264

info@gangauf.de www.gangauf.de

Text/Fotos: GANGAUF/oH