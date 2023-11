Seit 20 Jahren ist die IBB Deutschland GmbH aus Mertingen Spezialist für Brandschutz und Isolierung

Die in Mertingen ansässige Firma IBB Deutschland GmbH kann inzwischen auf eine 20-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Im griechischen Restaurant „ELIÁ“ in Donauwörth wurde dieses Jubiläum mit über siebzig geladenen Gästen gefeiert. Nach einem Sektempfang begrüßte der Geschäftsführer und Firmeninhaber Bernhard Hoffmann seine Mitarbeiter mit Begleitung, langjährige Geschäftspartner, Freunde und Familie. Der Geschäftsführer ließ die zwanzig Jahre mit den wichtigsten Meilensteinen noch einmal Revue passieren.

Im Februar 2003 wurde die IBB gegründet und in der Königsbergerstraße in Mertingen die ersten Firmenjahre besiegelt. Mit dem eigenen Neubau im Jahr 2014 hat sich der Handwerksbetrieb im Mertinger Industriegebiet Gewerbepark Ost niedergelassen. Durch die stetig steigenden Energiekosten und verschärften Sicherheitsvorschriften in öffentlichen Gebäuden hat der Bereich Isolierung sowie der bauliche Brandschutz immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das heutige Unternehmen mit über 30 engagierten Mitarbeitern und derzeit zwei Auszubildenden hat bereits mehrere Bauvorhaben mit besonderen Herausforderungen gemeistert. Dazu zählt das nur mit der Gondel erreichbare Schneefernerhaus auf dem Gipfel der Zugspitze in 2.650 Metern Höhe, das Schloss Herrenchiemsee, welches sich auf einer Insel im Chiemsee befindet und ausschließlich per Schiff angefahren werden kann und der Neubau einer Groß-Molkerei in Viöl bei Husum, wenige Kilometer von der Nordsee entfernt. Zu den laufenden größeren Projekten gehört die Bayrische Staatskanzlei in München und der Neubau der Schäffler AG in Herzogenaurach.

Die geehrten Firmenjubilare: (Hintere Reihe von links): Tino Schwiha (10 Jahre), Sinisa Duric (10 Jahre), Christian Hörr (20 Jahre), Andrija Sockovic (10 Jahre), Daniel Spielberger (10 Jahre), Ivan Jerkovic (10 Jahre), Petra Preißler (20 Jahre), Bahtiyar Yavas (20 Jahre), Cordula Hoffmann, Pia Hoffmann und Bernhard Hoffmann (Geschäftsführer); (Vordere Reihe von links) Zoran Kopic (10 Jahre) und Trandafir Bandrabur (10 Jahre). Foto: IBB Deutschland GmbH

Bei der Jubiläumsfeier sorgte das Musik-Duo, mit der Sängerin Marie Kammer und dem Gitarrist Felix Sprater, für eine feierliche Stimmung. Höhepunkt der Feier waren die Dankesworte des Geschäftsführers an seine Mitarbeiter und langjährigen Geschäftspartner. Besonders im Mittelpunkt standen an diesem Abend die zehn Jubilare, darunter drei Mitarbeiter, die von der ersten Stunden an dabei waren, mit einer Betriebszugehörigkeit von 20 Jahren. Sieben Mitarbeiter wurden für ihre zehnjährige Betriebstreue ausgezeichnet. Bernhard Hoffmann betonte in seiner Ansprache: „Alle die zu dieser Feier heute eingeladen wurden, haben die zwanzig Jahre der IBB begleitet und zum Erfolg beigetragen!“