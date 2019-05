So gelingt der berufliche Aufstieg mit Weiterbildungen

Im Neusäßer Titania kann man so manch erholsamen Tag genießen: Neben Bad und Sauna bietet das Titania auch ein umfangreiches Angebot an Wellnessanwendungen.

Open House

Leben und Lernen an der ISA

International School Augsburg: An zwei Terminen können Eltern am Schulalltag teilnehmen. Ein Interview mit Cathie Mullen, Director of Education & Schulleiterin