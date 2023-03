Spezialist für BMW und MINI wächst und sucht Verstärkung

Im Autohaus Joas ist jeder BMW und MINI gut aufgehoben. Das mehrfach ausgezeichnete Dillinger Autohaus blickt positiv in die Zukunft und sucht Verstärkung. Erfahren Sie hier mehr!

Das Autohaus Joas ist der Spezialist für alle BMW- und MINI-Modelle im Landkreis Dillingen. Seit 1975 besteht das Familienunternehmen nun bereits schon. Ein Erfolgsmodell, das von Paul und Edmund Joas jun. zusammen mit seiner Frau Manuela Joas geleitet wird. Neu- und Gebrauchtwagen der mittlerweile fünf Marken: BMW, MINI, BMW I, BMW M und MINI Electric führt der Familienbetrieb inzwischen. Außerdem vertreibt das Autohaus auch das passende Zubehör. Die Werkstatt ist wohl das Herzstück bei Joas. „Wir behandeln jedes Auto, als ob es unser eigenes wäre“, betont Werkstattleiter Paul Joas.

Autohaus Joas ist mehrfach ausgezeichnet

Bei ihm und seinem Werkstatt-Team ist jeder BMW und MINI gut aufgehoben. Das Personal bildet sich ständig weiter, um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die hervorragende Werkstatt auch bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Nur Originalteile werden verbaut. Transparenz steht auch hier im Fokus. So wird der Reparaturaufwand zusammen mit den Auftraggebern durchgegangen und diese erhalten eine fair kalkulierte Kostenaufstellung.

Kundinnen und Kunden schätzen am Autohaus Joas vor allem die familiäre Atmosphäre und die persönliche Betreuung. Ein weiterer Pluspunkt sind die kurzen Wege zum Autohaus – egal, ob zur Werkstatt oder zur Beratung. Als stetig wachsendes Unternehmen blickt das Team positiv in die Zukunft. Dafür wird auch Verstärkung gesucht. Viele langjährige Mitarbeitende bestätigen: bei Joas lässt es sich gut arbeiten. Also egal, ob Traumauto oder Traumjob – bei Familie Joas ist man immer richtig.

Direkt zur Homepage „Autohaus Joas“.

Hier zu den Stellenangeboten im Autohaus Joas.

Über das Autohaus Joas kurz & knapp:

Das Autohaus Joas gibt es seit 1975 und ist ein waschechtes Familienunternehmen.

Es gibt dort Neu- und Gebrauchtwagen sowie Zubehör

Zu den Marken zählen: BMW, MINI, BMW I, BMW M und MINI Electric

Die Werkstatt wurde mehrfach ausgezeichnet.

Persönliche Beratung, kurze Wege, Transparenz – dafür steht das Autohaus Joas

Öffnungszeiten Autohaus Joas:

Verkauf:

Montag bis Freitag 07.45 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr

Service:

Montag bis Donnerstag 07.45 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr

Freitag 07.45 und 12.00 Uhr und 13.00 bis 14.45 Uhr

Teilevertrieb: