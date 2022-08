Studieren an Deutschlands beliebtester Universität

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist die beliebteste Universität Deutschlands und bietet über 50 Studienfächer. Wir stellen dir hier das BWL- und Lehramt PLUS-Studium vor.

Ein Studium an der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt hat viel mehr zu bieten als nur einen Abschluss. Rund 5000 Studierende lernen hier in familiärer Atmosphäre: Kleingruppen statt überfüllter Hörsäle, individuelle Beratung und persönliche Kontakte statt anonymer Massenabfertigung. Die KU vermittelt Wissen in verschiedenen Fachbereichen und soziale Kompetenzen auf dem Fundament christlicher Werte und steht dabei für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles Handeln in der Gesellschaft. Studierende aus aller Welt werden an der KU willkommen geheißen und es wird großen Wert auf eine internationale Campuskultur gelegt.

KU - die beliebteste Universität Deutschlands

Nicht ohne Grund wurde die KU deshalb bereits zum zweiten Mal in Folge zur beliebtesten Universität Deutschlands im Ranking des Online-Portals StudyCheck gekürt. Grundlage für das Ranking waren über 70.000 Bewertungen für mehr als 500 Hochschulen und Universitäten. 97 Prozent jener Studierenden, die am Ranking teilnahmen, empfehlen ein Studium an der KU weiter. „Es gibt für eine Universität doch kein besseres Lob, wenn fast 100 Prozent der Studierenden und Alumni sagen: Ein Studium an der KU kann ich nur empfehlen! Darum freut uns diese Auszeichnung sehr, weil sie die hohe Zufriedenheit unserer Studierenden ausdrückt“, so KU-Präsidentin Prof. Dr. Gabriele Gien.

Studierende können an der KU aus über 50 Studienfächer der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre auswählen. Zwei Studienfächer stellen wir näher vor:

Foto: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Studiere BWL an der KU

Betriebswirtschaftslehre (B. o. S.): „Klein – fein – anspruchsvoll“ – diese drei Schlagwörter beschreiben das BWL-Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI) äußerst treffend. Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre richtet sich an leistungsfähige und engagierte Interessenten mit allgemeiner bzw. fachgebundener Hochschulreife. Wer eine Begeisterung für wirtschaftliche Themen und Zahlenaffinität mitbringt und verstehen möchten, wie Unternehmen funktionieren und erfolgreich gesteuert werden, der ist an der WFI am Campus Ingolstadt genau richtig. Das BWL-Studium dauert sechs Semester und beginnt jeweils zum Wintersemester. Interessierte können sich noch bis zum 7. Oktober für das Studium einschreiben.

Studiere Lehramt PLUS an der KU

Lehramt PLUS: „Einzigartig und flexibel“ - das Eichstätter Studienmodell Lehramt PLUS eröffnet Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen des Lehramtsstudiums zusätzlich zur Vorbereitung auf das Staatsexamen einen Bachelorabschluss zu erwerben. Dieser zusätzliche, wissenschaftlich wie auch international relevante Abschluss erlaubt Studierenden, sich auch für ein außerschulisches Berufsfeld zu qualifizieren. Welcher akademischer Grad (Bachelor of Education oder Bachelor of Arts) dabei erworben wird, hängt davon ab, in welchem Fach die Bachelorarbeit geschrieben wird. Die Regelstudienzeit bis zum Staatsexamen beträgt neun bzw. zehn Semester, bereits nach sechs Semestern kann der Bachelorabschluss erworben werden. Das Lehramt PLUS-Studium beginnt jeweils zum Wintersemester, Interessierte können sich noch bis zum 7. Oktober für das Studium einschreiben.

Foto: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Infos zum BWL-Studium (B. o. S.):

Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife oder Fachgebundene HR / Wirtschaftszweig

Zulassungsbeschränkt: Nein

Auswahlverfahren: Nein

Studienbeginn: Wintersemester

Regelstudienzeit: 6 Semester

Studienort: Ingolstadt

Infos zum Lehramt PLUS-Studium: