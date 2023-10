Südtiroler Spezialitätenwochen in der Zott Genusswelt

Entdecken Sie bis 18. November kulinarische Vielfalt mit Südtiroler Spitzenerzeugnissen in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth.

Südtirol ist ein Genießerland. Die Zott Genusswelt holt das Beste davon nun in unsere Heimat: eine Vielfalt hochwertiger und natürlicher Spezialitäten von Bauern, kleinen Manufakturen und Genossenschaften aus Südtirol. „Die Kunden finden während unserer Südtiroler Spezialitätenwochen eine herzhafte Auswahl an Tiroler Speckvariationen, handwerklich hergestellte Almkäsespezialitäten,

Nudeln sowie erlese Weine und Destillate aus Südtirol und vieles weitere mehr“, schwärmt Store Manager Christian Dargel.

„Im Mittelpunkt steht die Hochwertigkeit der Lebensmittel und ihrer Herstellung. Wir wollen innovative Manufakturen, Milcherzeuger, Bäcker und Metzger vorstellen“, erklärt Geschäftsführer Markus Juschtzak beim Blick auf das ausgewählte Sortiment, wo es auch unter anderem Palabirnenbrot oder täglich frisch aufgebackenes sowie mehrfach ausgezeichnetes Vischnger Urpaarl von der Bäckerei Schuster aus Mals an der Frischetheke zu entdecken gibt.

Sennerei Burgeis - Wo Natur und Handwerk verschmelzen

Am Fuße der imposanten Malser Haide, Europas größtem Schuttkegel, liegt das bezaubernde Dorf Burgeis. In den Tälern grasen die Kühe auf saftigen Weiden, genießen frisches Gras, das in höheren Lagen von einer Vielzahl von Bergkräutern verfeinert wird und trinken aus klaren Gebirgsbächen. Dies alles trägt auf natürliche Art und Weise zu einer außergewöhnlichen Milchqualität bei. Die engagierten Milchbauern lehnen genmanipuliertes Futter und Silage konsequent ab. „Die Herstellung unserer Käsespezialitäten ist für uns nicht einfach Handwerk, sondern eine Leidenschaft“, schwärmt Obmann Josef Theiner. Der Burgeiser Premium ist ein herausragendes Beispiel dafür. Ein weiteres Highlight ist der Vinschgauer Bergbauernkäse, der nach 50 Tagen Reifung eine leicht säuerliche Würze entwickelt. Doch der stolzeste Schatz der Sennerei Burgeis ist zweifellos der Stilfser Käse, die begehrteste aller Südtiroler Käsespezialitäten. Das ursprungsgeschützte Original wird nach traditioneller Rezeptur hergestellt. Seine zarte, schmelzende Konsistenz verbindet sich perfekt mit seiner herzhaften Würze und bietet ein wahres Fest für den Gaumen.

Präzise Kontrolle in der höchste Käsequalität im mehrfach ausgezeichneten Sennereibetrieb Burgeis Foto: Sennerei Burgeis

Prahmstrahler Speckspezialitäten - Wo Qualität und Tradition Bestand haben

Die Werte der Familie Pramstrahler aus Völs am Schlern östlich von Bozen haben die Jahre überdauert. Dies bedeutet, Qualität steht an erster Stelle, sowie die Bewahrung von überlieferten Rezepten und traditionelles Metzgerhandwerk mit Herz. So bietet der Betrieb nach wie vor nur feinste Fleisch- und Wurstspezialitäten mit der Geheimzutat „Leidenschaft“ an. Das Weingut Muri-Gries umfasst 35 Hektar eigener Weingärten in besten Lagen in und um Bozen sowie in der Gemeinde Eppan.

Die klösterlichen Weinberge zeichnen sich durch bestes Terroir aus, beanspruchen ausgezeichnete Bodenqualitäten für sich und profitieren von den günstigen klimatischen Bedingungen. Hier empfehlen die Genussberater den St. Magdalener mit einem herrlichen Stück Stilfser Bergkäsespezialität aus Südtirol. In der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim erhält man nicht nur alle nationalen und internationalen Produkte der Genuss-Molkerei Zott, sondern auch viele weiteren Produkte aus der Region, besondere Feinkost, erlesene Weine, handwerklich hergestellte Broterzeugnisse und eine Auswahl frisch zubereiteter Gerichte im Bistro. Als besonderes Schmankerl empfiehlt sich nach dem Einkauf den Tag mit hausgemachten Südtiroler Speckknödel auf heimischer Pilz-Rahmsauce ausklingen zu lassen.