„Tag der Retter“ und Biergartenfest bei SEGMÜLLER in Friedberg

An diesem Samstag, den 30.09.2023, sind zahlreiche Retter und ehrenamtliche Helfer zu einem großen Aktionstag im Außenbereich des Einrichtungshauses zu Gast. Zudem lädt der gemütliche Biergarten am 30.09. sowie am 02.10.2023 zum Verweilen und Genießen ein.

Retter und ehrenamtliche Helfer sind die stillen Helden unserer Gesellschaft. Sie sind immer zur Stelle, wenn es darauf ankommt, anderen zu helfen – ob bei Naturkatastrophen, Unfällen oder medizinischen Notfällen. Doch ihre Arbeit geht weit über das Retten von Leben hinaus. Sie sind auch in der Prävention tätig und setzen sich für die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitmenschen ein. Sie engagieren sich in der Jugendarbeit, in der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder in der Wasserwacht und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft.

Daher hat SEGMÜLLER in Friedberg einen „Tag der Retter“ ins Leben gerufen, um allen Interessierten das breite Spektrum dieser vielseitigen Tätigkeiten in einem unterhaltsamen Aktionsprogramm vorzustellen. An diesem Samstag sind daher von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Institutionen auf dem Außengelände des Einrichtungshauses vertreten.

Die Einsatzkräfte präsentieren ihre umfangreiche Ausrüstung, mit der sie im Notfall Personen retten und schützen, zeigen Übungen, wie das Equipment eingesetzt wird und spannende Einsatzfahrzeuge. Absolutes Highlight sind sicherlich die Show-Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg zusammen mit dem BRK oder die Vorführungen mit Diensthunden der PI Friedberg sowie der Original Eberhofer Streifenwagen. Außerdem vor Ort sind der THW Ortsverband Friedberg, die Wasserwacht Friedberg, die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg sowie der Malteser Hilfsdienst e.V. Aichach-Friedberg.

Abgerundet wird das Programm mit Speis und Trank sowie zünftiger Stimmung im Biergarten auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses. Besucher dürfen sich beim großen Biergartenfest am 30.09. und 02.2023 auf erfrischende, kühle Getränke und leckere Schmankerl freuen – einen halben Meter Bratwurst im Baguette gibt es zum günstigen Preis von nur 2,90 €. Darüber hinaus lädt die Live-Band Steirer Wahnsinn mit bayerischer Musik zum Klatschen, Mitsingen und Schunkeln an. Und alle kleinen Gäste können sich derweil bei spannenden Mitmach-Aktionen sowie auf Hüpfburgen und Riesenrutsche austoben oder Runden auf dem nostalgischen Karussell drehen. Es ist einiges geboten an diesem Samstag beim Tag der Retter und am Samstag und Montag beim Biergartenfest bei SEGMÜLLER in Friedberg.

Hier gibt's alle Infos zum Retterfest und zum Biergartenfest.

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11-15

86316 Friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr

Sa 09:30 - 19:00 Uhr