„Der Anfang ist gemacht, mit dem Hertlein geht es weiter“

Sebastian Bollinger sorgt für einen Neustart im Kult-Tanzcafe

Zum Jahresende war es aus mit Neuburgs kultigem „Tanzcafe“. Das Hertlein und sein Pächter Mike sagten Ade. Und dann war Gastronomie in Innenräumen wegen Corona sowieso nicht möglich. Jetzt gibt es seit Anfang Juli einen Neustart für das Hertlein. Der neue Pächter heißt Sebastian Bollinger. Der 34-jährige gelernte Sport- und Fitnesskaufmann hat schon eine lange Erfahrung in der Gastronomie, denn er ist seit zwölf Jahren lang der Wirt der „Sonderbar“ am Nadelöhr. Sechs Monate lang hat er renoviert und an dem neuen Konzept gearbeitet. Die Innenräume sind die alten geblieben, der rustikale Charme der siebziger Jahre sollte erhalten bleiben. Die eingemauerten Wagenräder und das rote Ziegelmauerwerk sind noch da. Lediglich ein bisschen aufgehübscht wurden Wände und Mobiliar, die neuen Tischplatten sind noch nicht da wegen der derzeitigen Knappheit auf dem Holzmarkt – deswegen behilft man sich vorübergehend mit Spanplatten. Neu ist, dass wieder Tageslicht in den Innenraum fällt. Die Bar ist da wo sie immer war und in dem engen Kämmerchen wird weiterhin Musik aufgelegt.

Draußen ist der alte Biergarten rund um die mächtige alte Kastanie wieder auferstanden. Die Szenerie knüpft an längst vergangene Zeiten an, als das Hertlein noch ein kuscheliges Cafe und Ziel von Familienausflügen war. Unterschiedliche Sitzgruppen sind auf der Kiesfläche verteilt und es gibt jetzt auch wieder überdachte Sitzplätze, nachdem ein Unterstand wieder geöffnet wurde. Es ist noch nicht alles wie geplant, denn Corona spielt bei der Organisation des Betriebs immer noch eine wichtige Rolle. Die Sitzplätze sind genau nach den aktuellen Abstandsregeln belegt, die Gäste können sich per Internet registrieren und einen Tisch buchen. Sebastian Bollinger kann auf seinem Tablet nachschauen, wer wo sitzt. „Papierkram für die Registrierung fällt dann weg“ sagt er und freut sich, dass in den ersten drei Tagen schon so viele Gäste kommen. Auch die Öffnungszeiten sind noch durch Corona beschränkt. Von Mittwoch bis Freitag ist das Lokal von 17.00 bis 1.00 Uhr geöffnet, an Wochenenden von 15.00 bis 1.00 Uhr. Der Biergarten schließt um 24.00 Uhr. Irgendwann – wenn es die Pandemie zulässt – soll aber wieder an Freitagen und Samstagen Tanzbetrieb möglich sein.

Vorerst ist erst mal der Biergarten der Schwerpunkt. Hier hat man den Platz mit der besten Aussicht. Man sieht die Donau dahinfließen, schaut auf die Insel und das grün gesäumte Ufer gegenüber und kann die Passanten beobachten, die auf dem Donaukai flanieren. Vorbeifahrende Radler nutzen den Biergarten zu einer Pause. Das Publikum ist bunt gemischt und so soll es auch sein. Sebastian Bollinger will, dass sich jeder wohlfühlt. Da muss noch ausprobiert werden, wie laut die Musik sein darf und die Karte kann auch noch erweitert werden. Die Auswahl an Getränken ist schon jetzt riesig, die Speisekarte beschränkt sich noch auf Standards von Brotzeitbrettl bis Kinderschnitzel. Der Koch ist der einzige festangestelle Mitarbeiter des neuen Hertlein, alle anderen arbeiten als 450-Euro Jobber. Sebastian Bollinger sucht aber noch dringend Personal: Küchenhilfen, Bedienungen, Servicekräfte. „Die sind schwer zu kriegen“, sagt er. Der Anfang ist gemacht, mit dem Hertlein geht es weiter, das ist das Wichtigste.

