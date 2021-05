Alles vor Ort in Wertingen

Testen - Einkaufen - Genießen: Wertingen bietet alles. Die Geschäfte und Restaurants sind für Sie da.

Einkaufen vor Ort ist enorm wichtig, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Aber vor allem profitieren die Kunden von der Vielfalt und dem fachlichen Know-how des Wertinger Einzelhandels und seiner Dienstleister. Bester Service, eine breite Produktpalette und persönliche Beratung – damit punkten die attraktiven Ladengeschäfte im „Städtle“ an der Zusam.

Vielfältige Testmöglichkeiten

Mit der Aktion „Testen – Einkaufen – Genießen“ möchte die Stadt Wertingen darauf aufmerksam machen, dass hier alles möglich ist. Drei Test-Zentren bieten die Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein schriftliches Covid-19-Testergebnis zu erhalten. Jetzt neu auch mittels QR-Code, so dass die Wartezeiten auf das Testergebnis entfallen. Hierzu kann online unter www.meintest.brk.de ein QR-Code generiert werden. Dieser kann im Schnelltest-Zentrum in Bliensbach vom Handy direkt eingelesen werden, das Testergebnis gibt es im Nachgang direkt per Mail.

Sicher Einkaufen

Umfassende Hygienekonzepte gewährleisten das Einhalten aller gesetzlichen Vorgaben und bieten so einen möglichst sicheren Einkauf in Wertingen. Bei systemrelevanten Geschäften sowie bei Handwerksbetrieben darf man einfach vorbeischauen. Ansonsten bieten - solange der Inzidenzwert im Landkreis über 100 ist - alle Einzelhändler in Wertingen „Click & Meet“- bzw. „Call & Meet“ an. Also Einkauf mit persönlicher Betreuung nach Terminvereinbarung.

Kontaktdaten werden mit der LUCA-App erfasst

Vor dem Laden informieren die Einzelhändler mit großen Plakaten, ob ein Test erforderlich ist oder nicht. Zur Erfassung der erforderlichen Kontaktdaten steht ganz einfach die LUCA-App zur Verfügung. Mit einem Klick ist man registriert und das Shopping-Erlebnis kann beginnen.

Hoffnung auf weitere Lockerungen

Natürlich wartet auch Wertingen darauf, dass der Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter die 100 sinkt. Dann wäre ein Öffnen der Außengastronomie möglich.

Feine Speisen zum Mitnehmen

Aber auch schon jetzt wird Genießen in der Zusamstadt großgeschrieben: Die beliebten Wertinger Gastronomen locken mit saisonalen Gerichten „to go“. Abholen und genießen – sich selbst und auch unseren Händlern und Gastronomen etwas Gutes tun. Und so lautet auch die Devise der Stadt: MACH MIT! GIB DEINEM STÄDTLE LEBEN!

Möglichkeiten und Öffnungszeiten für Schnelltests in Wertingen

(mit schriftlicher Bestätigung, 24 Stunden gültig)

Marien-Apotheke(nur mit Termin)Marktplatz 15Telefon 08272/2068Montag bis Samstag: 8 bis 12.30 UhrMontag bis Freitag: 15 bis 17.30 Uhr

Schullandheim Bliensbach(ohne Termin)Beim Schullandheim 286637 BliensbachMontag und Mittwoch: 9 bis 13 UhrDienstag, Donnerstag, Samstag: 13 bis 16 UhrFreitag: 14 bis 19 Uhr

Gasthof „Zum Hirsch“(ohne Termin)Schulstraße 7Montag, Mittwoch, Freitag: 17 bis 20.30 UhrSamstag: 8.30 bis 12 Uhr

Mehr Informationen online unter www.wertingen.deauf Facebook und Instagram