Thema: Lipödem. Was Betroffene tun können. Fakten und effektive Behandlung durch Liposuktion

Das Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung des Körpers, welche Schätzungen zufolge bei etwa zehn Prozent der weiblichen Bevölkerung auftritt. Häufig wird die Erkrankung nicht erkannt, was zu einem Arztmarathon betroffener Frauen führen kann. Nicht selten leiden Betroffene neben physischen Schmerzen auch unter einer erheblichen psychosozialen Belastung aufgrund von mangelnder angemessener medizinischer Behandlung.

Dr. Anna-Theresa Lipp ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit dem fachlichen Schwerpunkt der Lipödem-Chirurgie. Sie praktiziert seit mehreren Jahren in ihrer Privatpraxis PANTEA® in München und führt zusammen mit ihrem Team aus acht Ärzt:innen (darunter sechs Fachärzt:innen) mehrere hundert Liposuktionen im Jahr bei Lipödem-Patientinnen durch. Im folgenden Artikel erklärt sie alles Wissenswerte rund um das Thema Lipödem.

Obwohl das Lipödem bereits 1940 durch Allan und Hines beschrieben wurde, fand die Erkrankung bis vor wenigen Jahren noch sehr wenig Beachtung. So dauert es auch aktuell oft noch viele Jahre bis die Diagnose gestellt und eine Behandlung eingeleitet wird.

Beim Lipödem handelt es sich um eine chronisch fortschreitende symmetrische Fettverteilungsstörung – fast ausschließlich bei Frauen – welche durch Schmerzen gekennzeichnet ist.

Die Diagnosestellung erfolgt in einem ausführlichen Beratungsgespräch, bei dem die Patient:innen von ihren Symptomen und der Krankengeschichte erzählen. In der Regel kann eine Expert:in rein klinisch feststellen, ob die Beschwerden auf ein Lipödem zurückzuführen sind. Eine Ultraschalluntersuchung ergänzt die Diagnostik, sodass in Zusammenschau aller Befunde und nach Ausschluss anderer Erkrankungen wie z.B. der Adipositas oder eines Lymphödems die Diagnose eines Lipödems gestellt werden kann.

Medizinisch kann das Lipödem in mehrere Stadien eingeteilt werden. Die Symptome sowie der Leidensdruck müssen hierbei jedoch nicht mit dem jeweiligen Stadium korrelieren. So können Patientinnen im Stadium I bereits stark beeinträchtigt sein während Patientinnen im Stadium III (selten) auch nur geringe Beschwerden haben können.

Schwere Beine, chronische Schmerzen, Schwellungen und weitere Beschwerden sind typische Symptome eines Lipödems

Woran kann man ein Lipödem erkennen?

Aufgrund der symmetrischen Fettgewebsvermehrung kommt es beim Lipödem zu chronischen Schmerzen, Schwellungen und anderen Beschwerden. Das Lipödem zeichnet sich durch Druckempfindlichkeit sowie ein Spannungsgefühl aus.

Im Tagesverlauf sind diese Symptome oft zunehmend und abends am schlimmsten. Die Beine fühlen sich dann müde, schwer und kraftlos an. Betroffene sind häufig antriebslos und müde. Die Beine fühlen sich an wie Blei und müssen nach einem langen Tag hochgelagert werden. Auch das Treppensteigen fühlt sich schwerfällig und wie ein sehr starker Muskelkater an.

Oft sind neben den Beinen auch die Arme betroffen. Das Föhnen der Haare und das Überkopfhalten der Arme fällt Betroffenen oft schwer.

Auch blaue Flecken können häufig beobachtet werden. Diese entstehen oft ohne eine entsprechende Verletzung oder durch leichtes Stoßen z.B. an Tischkanten. Hinzu kommt, dass sich betroffene Stellen sehr häufig kälter anfühlen als nicht vom Lipödem betroffene Stellen.

Die Beine (und ggf. auch die Arme) wirken bei Betroffenen nahezu konturlos und säulenhaft.

Kennzeichnend für ein Lipödem ist zudem, dass das Fettgewebe weder durch Sport noch durch Diäten reduziert werden kann.

Es ist wichtig, das Lipödem von anderen Krankheiten wie zum Beispiel der Adipositas, der Lipohypertrophie oder einem Lymphödem abzugrenzen. Nur so kann auch die richtige Therapie erfolgen.

Faktencheck

Es bilden sich leicht blaue Flecken an Beinen und Armen

Die Beine schmerzen schon nach kürzeren Spaziergängen

Das Treppensteigen fällt zunehmend schwer, die Beine fühlen sich wie Blei an

Überkopfhalten der Arme fällt schwer und schmerzt nach kurzer Zeit

Diät und Sport helfen nicht, den Umfang zu reduzieren

Welche Ursachen hat das Lipödem?

Die Ursache des Lipödems ist momentan noch ungeklärt. Es gibt aktuell verschiedene Hypothesen zur Entstehung - auch die Ärzt:innen bei PANTEA® erforschen seit Jahren die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten des Lipödems. Zum Einen wird eine genetische Veranlagung vermutet. Häufig kann eine familiäre Belastung beobachtet werden. Nachdem das Lipödem meist in Phasen hormoneller Umstellung auftritt oder sich verschlechtert, wird ein Zusammenhang mit Östrogen vermutet.

Die Gefäße sind beim Lipödem durchlässig und brüchig, weshalb Flüssigkeit ins Binde- und Stützgewebe gelangt. Diese Kapillarschäden an den Blutgefäßen werden außerdem als Ursache für die erhöhte Hämatomneigung vermutet.

Wichtig zu wissen: Ein Lipödem entsteht nicht durch fehlende Bewegung oder schlechte Ernährung. Oft geht das Lipödem in höheren Stadien allerdings mit Übergewicht einher. Dies kann die Symptomatik verschlechtern, ist aber selbst nach aktuellem Forschungsstand kein Auslöser für die Krankheit.

Therapie des Lipödems

Da das Lipödem noch relativ unbekannt ist und häufig mit anderen Krankheiten verwechselt wird, verbringt eine Patientin häufig 5 bis 15 Jahre mit der Krankheit, bevor sie die richtige Therapie bekommt.

Die Therapie des Lipödems verfolgt zum einen das Ziel der Beschwerde- und Befundbesserung oder deren Beseitigung, zum anderen die Verhinderung von Komplikationen wie z.B. der Entwicklung eines sekundären Lymphödems oder orthopädischen Fehlstellungen bei fortgeschrittenen Befunden.

Nach aktuellem Forschungsstand ist das Lipödem zwar nicht heilbar, es kann aber auf zwei Arten mit sehr guten Ergebnissen behandelt werden: konservativ oder chirurgisch (operatives Entfernen des Fetts).

Erste Option zur Behandlung des Lipödems ist die konservative Therapie. Sie umfasst die Säulen: manuelle Lymphdrainage, Kompressionswäsche, Bewegung & Sport und Ernährung und eignet sich in erster Linie dazu, Beschwerden zu lindern und mehr Lebensqualität zu schaffen.

Sollten die konservativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft worden sein und keine ausreichende Beschwerde- bzw. Befundbesserung erzielt haben, wird in einem Erstgespräch mit einer Fachärzt:in bei PANTEA® ein individueller operativer Behandlungsplan zusammen mit der Patientin erstellt.

Dr. Anna-Theresa Lipp erklärt die Liposuktion als chirurgische Therapie des Lipödems

Die chirurgische Therapie des Lipödems

Die Liposuktion (Fettabsaugung) ist die operative Entfernung des krankhaften Fettgewebes, welches bei einem Lipödem entsteht.

Korrekt durchgeführt führt sie zu einer nachhaltigen Reduktion des krankhaften Fettes an Beinen und Armen.

Hierfür hat Dr. med. Anna-Theresa Lipp mit ihrem Team an Fachärzt:innen für Plastische und Ästhetische Chirurgie die „PANTEA®-Methode“ entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine standardisierte, sehr effektive und besonders lymphschonende sowie etablierte Fettabsaugungs-Technik (PAL = power assisted liposuction), anhand derer höchstmögliche, medizinisch vertretbare Mengen an Fettgewebe schonend abgesaugt werden können.

Sie empfiehlt die chirurgische Behandlung des Lipödems möglichst früh. Je früher operiert wird, desto erfolgsversprechender ist das ästhetische Ergebnis und die Beschwerdebesserung. Das Lipödem ist eine fortschreitende Erkrankung, welche in jungen Jahren häufig durch eine operative Therapie aufgehalten werden kann, wodurch sich die Lebensqualität betroffener Frauen erheblich steigert.

Die Elastizität der Haut lässt im Alter nach, nach einer Liposuktion muss dann mit erschlaffter Haut gerechnet werden. Hierfür kann bei PANTEA® bei Bedarf auch eine chirurgische Hautstraffung erfolgen. Die Praxis verfügt außerdem über moderne intraoperative Verfahren wie die Laserhautstraffung oder die Hautstraffung mittels Plasma.

Den Ärzt:innen ist es wichtig, ganzheitlich auf ihre Patientinnen einzugehen. Neben dem Aspekt der Beschwerdelinderung ist es den Fachärzt:innen für Plastische und Ästhetische Chirurgie ein besonderes Anliegen, auch ein erfolgreiches und zufriedenstellendes ästhetisches Ergebnis zu erreichen und langfristig durch eine gesunde Lebensweise zu erhalten. Hierfür wurden spezielle Nahrungsergänzungsmittel von Frau Dr. Lipp entwickelt.

Jede Fachärzt:in von PANTEA® wird monatelang in einer Vielzahl von Operationen in die Anwendung der PANTEA®-Methode intensiv eingearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Patient:innen entsprechend des eigenen Qualitätsstandards behandelt werden.

Die Mission hierbei ist, die Patient:innen zurück in ein „normales“ Leben zu bringen.

