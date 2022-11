Thierhaupten: Edeka Stoll eröffnet vierte Filiale

In Thierhaupten gibt es ab sofort einen neuen Edeka Supermarkt. In der Baarer Straße 20 eröffnet Familie Stoll ihre vierte Filiale. Auf 1200 Quadratmetern gibt es über 20.000 Artikel, Genuss-Café, Post und vieles mehr.

In Thierhaupten freut man sich: Der neue Edeka-Markt der Familie Stoll ist neu eröffnet. Der neue Supermarkt macht seiner Bezeichnung alle Ehre und ist ein „super Markt“ auf dem aktuellsten Stand der Technik. So wird etwa die Abwärme der Kühl-Truhen und -Regale wieder verwertet und zur Heizung des Ladens genutzt.

Über 20.000 Artikel, davon viele aus der Region um Augsburg

Auf rund 1200 Quadratmeter erwartet die Kundinnen und Kunden ab Donnerstag eine große Auswahl an über 20.000 Artikeln, Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf. „Dabei legen wir besonders viel Wert auf die Qualität und Frische sowie, soweit möglich, die Regionalität der Produkte“, erklärt Stefan Stoll, der den Markt zusammen mit seiner Frau Daniela und seiner Mutter Elke Stoll führt.

Der neue Edeka-Markt in Thierhaupten ist ein Vollsortimenter und bietet neben den Markenprodukten auch die Edeka-Eigenmarke gut+günstig sowie zahlreiche Bioartikel und regionale Waren an. Foto: Brigitte Fregin

Familie Stoll’s erstes Genuss-Café in Thierhaupten

Gleich im Eingangsbereich findet man Stoll’s Genuss-Café. Lichtdurchflutet ist es ein echter Hingucker. Stimmungsvolle Leuchten und eine Wand mit einer großflächigen Design-Blumentapete sorgen für die besondere Atmosphäre. „Das ist unser erstes selbst betriebenes Café“, erklärt Elke Stoll, „mit Bäckerei- und Konditoreiwaren vom eigenen Bäcker. Hier kann man sich zu den Öffnungszeiten des Markts zum einen vor dem Einkauf stärken, danach etwas Ruhe gönnen oder einfach nur so zum Genießen vorbeikommen.“

Moderne Leuchten sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre in Stoll’s Genusscafé, das im Eingangsbereich des neuen Edeka-Markts in Thierhaupten eingerichtet ist. Foto: Brigitte Fregin

Frischetheke, Weinverkostung, Post und Lotto bei Edeka Stoll

Die Heimatverbundenheit des Familienbetriebs kommt beispielsweise ebenfalls bei der reichhaltigen Frischetheke im neuen Markt zum Ausdruck. Dort gibt es neben vielen regionalen Wurst-, Fleisch- und Käsespezialitäten auch leckeren Fisch. „Als Besonderheit haben wir hier einen Dry Ager für Fleisch eingerichtet“, so Daniela Stoll. Breit ist zudem die Auswahl an Obst und Gemüse, die täglich frisch angeliefert wird.

Für einen Supermarkt außergewöhnlich ist die Weinabteilung. Dort erwartet die Kundinnen und Kunden ein Bildschirm-Weinberater, an dem man sich über die angebotenen Weine, ihre Herkunft und Eigenschaften informieren kann. Zudem gibt es einen Weinverkostungsautomaten. „Dort sind stets vier geöffnete Weinflaschen im Angebot, die man probieren kann“, erklärt Stefan Stoll.

Freuen dürfen sich die Thierhauptener außerdem auf die im Markt integrierte Post und Lotto-Annahmestelle.

Neueröffnung in Thierhaupten. Ab zu Edeka Stoll!

Zum Eröffnungswochenende von Donnerstag, 10. November 2022 bis Samstag, 12. November 2022, bietet der Familienbetrieb Edeka Stoll eine Menge besonderer Aktionen. So ist es möglich, unter anderem den hauseigenen „EDK Stoll Gin“ zu probieren. Die Landkäserei Reisler bietet Spezialitäten aus ihrem leckeren Käsesortiment an, knackiges Popcorn verwöhnt die großen und kleinen Schleckermäuler, Brot vom firmeneigenen Bäcker kann gekostet werden und vieles mehr.

Familie Stolls vierte Filiale ist in Thierhaupten

Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit kann die Familie Stoll am 10. November 2022 ihren neuen Edeka-Markt in Thierhaupten eröffnen. Das vorher dort stehende Gebäude wurde komplett abgerissen. Die Stolls sind in der Region keine Unbekannten: Die moderne Filiale in Thierhaupten ist nach Bissingen (2013), Meitingen (2015) und Aindling (2021) die mittlerweile vierte des Familienbetriebs.

Edeka Stoll sucht Mitarbeitende

„Für alle Filialen sind wir stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden!“, sagt Stefan Stoll. „Wir freuen uns auf Bewerbungen!“

Öffnungszeiten von Edeka Stoll in Thierhaupten

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Edeka Stoll