Anzeige

Tipps für die Bewerbung online und die eMail Bewerbung

weitere anzeigen weniger anzeigen

Im Gegensatz zur Bewerbungsmappe müssen Bewerber bei der Bewerbung per eMail Anschreiben, Lebenslauf & Co. zu einer PDF zusammenführen. Was noch zu beachten ist:

Von Julia Paul

Es fängt während der Schulzeit mit Ferienjobs und Praktika an und begleitet einen normalerweise das ganze Leben: das Bewerbungsschreiben. Dabei hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges geändert. Die klassischen Bewerbungsmappen gibt es zwar noch, sie werden allerdings immer mehr von eMail-Bewerbungen und Internet-Formularen verdrängt. Manche Arbeitgeber wünschen sogar nur noch digitale Exemplare.

Dateiname und Dateigröße

An sich macht das beim Erstellen von Anschreiben, Lebenslauf & Co. keinen Unterschied. Die Inhalte müssen die gleichen sein. Anders ist, dass die einzelnen Dokumente nicht ausgedruckt und geheftet, sondern am Computer zu einer PDF–Datei zusammengefügt werden. Dabei müssen Bewerber auf die Dateigröße achten. Es wäre schließlich ärgerlich, wenn die Bewerbungsmail wegen zu hoher Größe nicht zugestellt werden kann. Außerdem sollte man auf den Dateinamen achten. So lässt sich vermeiden, dass der Personaler das Dokument speichert und nicht wieder findet. Einfach nur „Bewerbung“ oder „Dokument 1“ genügen hierfür nicht. „Bewerbung-Max-Mustermann“ ist sinnvoller.

In der Betreffzeile fasst der Bewerber zusammen, worum es in der eMail geht. Mit „Bewerbung für...“ liegt man nicht falsch. Dabei ist auf eine korrekte Grammatik und Rechtschreibung zu achten. Das gilt auch für das Textfeld selbst. Hier dürfen Bewerber keinesfalls das Anschreiben hineinkopieren. Entweder fehlt es dann nämlich in der Bewerbung oder Personaler lesen denselben Text doppelt – beides kommt nicht gut an.

Die E-Mail-Adresse

Ein Personaler hat täglich ein volles Postfach: Mails von Adressen wie max-mustermann, andere von suche-dringend-job. Welche öffnet er zuerst? Die Antwort ist selbsterklärend, darum gilt es auch hierauf zu achten.