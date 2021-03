Titel: Mit den richtigen Sockelleisten Akzente setzen

Nachhaltige Fußbodenbeläge kauft man auf www.vinylonline24.de – kontaktlos und bequem. Auch das Zubehör wie passende Sockelleisten werden ganz einfach nach Hause geliefert. Ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro ist der Versand sogar kostenfrei.

Von Melanie Lieberer

Die Zeit im Lockdown und während Home Office hat vielen Menschen gezeigt, dass in ihrer Wohnung Optimierungsbedarf besteht. Hier ein neuer Anstrich, da ein bisschen Möbelrücken – und schon offenbart sich die nächste Baustelle: Der Boden zeigt unschöne Verfärbungen, ist stellenweise aufgequollen oder hat Kratzer, die man nicht mehr ausbessern kann. Wenn man also sowieso schon dabei ist, dann packt man’s doch gleich richtig an.

Dafür muss man sich nicht mal den Corona-Risiken im Baumarkt aussetzen. Hochwertigen und nachhaltigen Bodenbelag gibt es nämlich in großer Vielfalt auch im Internet auf vinylonline24.de. Egal ob Laminat, Vinyl, Kork oder Parkett – die Auswahl der Materialien ist groß, die Farbvielfalt noch größer. Und da Boden längst nicht mehr ausschließlich vom Fachmann verlegt werden muss, kann man direkt selbst durchstarten. Alles, was man zum Bodenverlegen braucht, kann man bequem mitbestellen.

Zum neuen Bodenbelag die richtigen Sockelleisten finden

Was auf keinen Fall im Warenkorb fehlen darf, sind passende Sockelleisten. Sie bilden nicht nur einen optisch ansprechenden Abschluss für den neuen Boden, sondern haben dazu auch noch praktischen Nutzen. Sie schließen die Lücke zwischen Wand und Boden und schützen außerdem die Wand vor Abscheuerungen durch Staubsauger oder Wischlappen. Deswegen werden sie auch Scheuerleisten oder Fußleisten genannt. Wie beim Bodenbelag selbst, ist hier die Auswahl immens. In der Optik, aber auch, was ihren Zweck angeht: Sie können beispielsweise auch Kabel oder Aufputz verlegte Rohre verdecken oder sogar als indirekte Lichtquelle genutzt werden.

MDF-Leisten auch für Feuchträume geeignet

vinylonline24.de hat Sockelleisten des Herstellers KGM im Programm. Grob kann man zwischen MDF-Leisten und Massivholzleisten unterscheiden. Das MDF des Herstellers, auch in der feuchtehemmenden und schwer entflammbaren Ausführung, ist generell PEFC-zertifiziert. PEFC steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Für besondere Ansprüche erfüllt die MDF-Trägerplatte die Vorgabe nach DIN EN622-5 und ist dadurch moisture resistant. Das heißt, sie quillt kaum und dehnt sich selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit nur minimal aus.

Das breitgefächerte Lagersortiment von KGM liegt abrufbereit im Regal, bestellte Ware wird innerhalb von 48 Stunden in ganz Deutschland versendet. Angesagte Farbtöne ebenso wie bewährte Klassiker. Immer im Trend sind weiße Sockelleisten. Sie fügen sich dezent zu jedem Bodenbelag dazu. KGM hat zwei verschiedene Weißtöne im Programm: Das warme RAL 9010 (reinweiß) und das kühle RAL 9016 (verkehrsweiß) – so findet jeder das Richtige.

Fußleisten kann man problemlos selber streichen

MDF-Sockelleisten gibt es folienummantelt oder lackiert. Die erste Variante besticht durch Vielseitigkeit der verwendeten Dekorfolien. Ob Lagerware oder Sonderanfertigung – den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Sowohl die folierten als auch die lackierten Leisten können ausgebessert oder selbst in der Wunschfarbe gestrichen werden. Dafür eignen sich herkömmliche lösemittelfreie Farben.

Wer lieber auf Massivholz setzt, ist mit KGM ebenfalls gut beraten. Massivholzleisten gelten als sehr robust und punkten mit einer natürlichen Ästhetik. Da der Hersteller große Sorgfalt bei der Auswahl der Materialien an den Tag legt, halten die Fußbodenleisten auch massiver Belastung stand. Die Produkte bestehen überwiegend aus heimischem Holz wie Eiche, Kiefer, Esche, Ahorn und Buche. Exotische Hölzer werden ausschließlich mit Zertifikat ins Programm genommen.

Besonders haltbare Furnierleisten

KGM setzt auf hauseigene Furnieraufbereitung. So stellt er sicher, dass alle Leisten die gewünscht hohe Qualität liefern. Die wasserfeste PUR-Verleimung von KGM verbindet Träger und Furnier. Die Klebeschicht bewirkt eine signifikant stärkere Haftung sowohl auf Flächen als auch an den Kanten. Diese spezielle Verbindung erweist sich auch bei thermischer Belastung als besonders reißfest.

Für Wohnungseinrichter mit ausgefallenen Wünschen, gibt es bei KGM auch das Richtige. Der Hersteller fertigt Leisten auch nach Kundenwunsch. Ab Lager erhält man außerdem furnierte Sockelleisten mit Lux-LED-System. Dabei sind in die Sockelleiste LEDsintegriert, die als indirekte Lichtquelle fungieren und damit einen Raum optisch aufwerten. Für die einfache Installation sind keine elektrischen Kenntnisse nötig. Das System punktet mit geringem Stromverbrauch, eignet sich zur Boden- sowie zur Deckenmontage, geht über Ecken und Winkel und ist darüber hinaus Smart Home kompatibel.

Hier gibt es eine Übersicht über das komplette KGM-Produktportfolio.

Fußleisten kleben, nageln, schrauben oder clipsen

Apropos Installation: So einfach man Fußboden verlegen kann, so einfach geht es auch mit Sockelleisten. Kleben, nageln oder schrauben sind die drei klassischen Methoden. Das Material dafür wird selbstverständlich zu jeder Sockelbestellung mitgeliefert: rostfreie Edelstahlschrauben, nach Wunsch auch mit weißem Kopf, Innenecken, Außenecken, Endkappen, Ecktürme – alle Produkte passen zu den bestellten Leisten und erleichtern den Hand- und Heimwerkern die Arbeit.

Neu ist die Befestigung per Clipsen: Mit dem KGM Express Clip 2 kann man Sockelleisten ohne sichtbare Befestigungspunkte montieren. Den Clip schraubt man zuerst an die Wand, anschließend kann man die Sockelleiste darauf stecken. Der KGM Express Clip 3 benötigt nicht einmal mehr ein Befestigungsmittel an der Wand. Lästiges Schrauben und Bohren entfällt. Beide Varianten haben den Vorteil, dass Leisten auch auf unebenen Oberflächen sicher halten. Außerdem lassen sich Clips recht einfach wieder lösen und sie bieten genug Raum, um hinter den Sockelleisten Kabel verschwinden zu lassen.

Bodenbelag kontaktlos und versandkostenfrei bestellen

Hochwertige Bodenbeläge und das Zubehör kauft man auf vinylonline24.de. Der Bestellvorgang ist einfach und kundenfreundlich – schwierig wird einzig die Auswahl des passenden Belags aus dem riesigen Sortiment. Wer Hilfe oder Beratung braucht, bucht den sogenannten Callback-Service. Dabei rufen kompetente Mitarbeiter an und helfen gerne am Telefon weiter. Der Versand ab einem Mindestbestellwert ist kostenfrei. Und ein weiterer Vorteil: Der Einkauf auf vinylonline.de erfolgt komplett kontaktlos. Damit punktet der Klick zum Bodenglück vor allem in Zeiten der noch immer andauernden Corona-Pandemie.

