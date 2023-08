Transform to better: Wie Marken auch in Zukunft relevant bleiben

Branding Experte Marco Trutter von der trumedia GmbH über Voraussetzungen und Perspektiven.

„Deine Marke ist mit Abstand die wichtigste Investition, die du in dein Unternehmen tätigen kannst“ – dieser Appell von Steve Forbes, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Forbes, gilt heute mehr denn je. Der Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert wächst stetig und macht im Schnitt 50 Prozent aus, im B2B-Sektor rund 30 Prozent. Starke Marken profitieren von einer höheren Markenloyalität und einer niedrigeren Preissensibilität und sie erholen sich schneller von Krisen. Sie befriedigen nicht nur Bedürfnisse, sondern laden ganze Markenwelten fiktional auf: Rolex ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern ein soziales Statement. Patagonia verkauft nicht nur Outdoor-Kleidung, sondern ist Sinnbild für die Kreislaufwirtschaft. Kurz gesagt: Marken sind ein wertvolles wirtschaftliches Asset, eine Langzeitstrategie für Erfolg. Better Branding – Better Business. Gleichzeitig wird es immer herausfordernder, Marken erfolgreich zu führen. Inflation, Ukrainekrieg, Corona-, Klima- und Energiekrise: Markenverantwortliche navigieren ihre Brands durch Multikrisen und unsichere Rahmenbedingungen. Globalisierung und Digitalisierung rücken die Wettbewerber enger zusammen. Neue Akteure aus anderen Regionen und Branchen, neue Technologien und Geschäftsmodelle entern das Spielfeld und verändern quasi über Nacht etablierte Marktstrukturen. Kunden werden auf einer wachsenden Zahl an Kanälen mit Botschaften überflutet, so dass Brands in einen Aufmerksamkeitswettbewerb treten. Branding-Experte Marco Trutter entwickelt seit 13 Jahren Marken für renommierte Unternehmen und ist sich sicher: In hart umkämpften, disruptiven Märkten haben Marken die Nase vorn, die sich strategisch weiterentwickeln, ohne ihre Identität zu verlieren. Zusammen mit den Markenmachern der trumedia GmbH prägte er dafür den Begriff „Evolving Brands“. Diese benötigen seiner Erfahrung nach drei wichtige Voraussetzungen:

● Die richtige Balance zwischen Kontinuität und Flexibilität In einer digital geprägten und globalisierten Welt brauchen Marken den Veränderungswillen, mit unterschiedlichen und sich wandelnden Umfeldern kompatibel zu bleiben. Dabei geht es nicht immer um den spektakulären Big Bang einer Neuschöpfung, sondern vielmehr um kontinuierliche Markenarbeit. Als soziales Beziehungssystem zwischen dem Anbieter und den Nutzern sind Marken dynamische Gebilde aus Formen, Farben, Schriften, aber auch von Assoziationen und Erwartungen. Sie müssen den Spagat schaffen, sich für Veränderungen zu öffnen, dabei aber die Eigenschaften ihres Markenkerns zu bewahren und auf neue Gegebenheiten zu übertragen. Dies gilt insbesondere auch für Global Brands im Spannungsfeld zwischen internationaler Konsistenz und lokaler Differenzierung: Wie kann die Markenstrategie aus dem Heimatmarkt auf andere Länder übertragen werden? Erzielt die visuelle Identität weltweit dieselbe Wirkung? Und welche länderspezifischen und kulturellen Unterschiede sind bei der Kommunikation zu beachten?

„Marken, die sich strategisch weiterentwickeln, ohne ihre Identität zu verlieren, haben die Nase vorn.“ Branding-Experte Marco Trutter

● Holistische Konzepte In vielen Unternehmen sind die Verantwortlichkeiten für Brand Building und Markenführung noch auf das Marketing reduziert. Die Folge: Marketingabteilungen stehen vor Aufgaben, die unternehmerische Entscheidungen erfordern. Um eine starke Marke zu bilden und zu führen, braucht es mehr als einen bunten Strauß an Marketingaktivitäten. Es braucht das Auflösen von Silodenken, das Ende von Informationsasymmetrien und einen interdisziplinären „Deep Dive“ in alle Bereiche des Unternehmens – Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Produktmanagement, HR. Und ein Top-Management, das leidenschaftlich hinter einer klaren Leitidee steht und diese regelmäßig kollaborativ reflektiert. Wenn das Marketing die Markenführung mitverantworten soll, muss es sich vom Umsetzungsdepartment zum „Hub“ weiterentwickeln, mit hoher strategischer und konzeptioneller Kompetenz, eng verknüpft an allen Schnittstellen und immer im intensiven Austausch. Nur dann kann die Brand die Leitidee in einem strategischen, langfristigen Prozess mit vorantreiben.

● Data Driven Creativity Evolving Brands tragen einen Einzigartigkeitsanspruch in sich, sind immer mehr als Mittelmaß und konsequent am Kundenbedürfnis orientiert. Die Entwicklung solcher Marken erfordert eine tiefe Kenntnis über Zielgruppen, Wettbewerber und Märkte – konventionelle Vorgehensweisen geraten in Zeiten eines globalen Spielfelds und einer immer komplexeren Kommunikationslandschaft an ihre Grenzen. Wer Marken heute nur mit Bauchgefühl und kreativen Höhenflügen im Elfenbeinturm führt, schöpft das Potenzial seiner Brand nicht aus. Es braucht auch einen analytischen Blick nach außen und Markenführung mit Methode. Daten schlagen subjektiven Geschmack und bilden die neuen Leitplanken für Konzept, Strategie und Kreation. Je schneller sich die Märkte ändern und je unbeständiger Marken-Prämissen werden, desto wichtiger ist eine strategische, zukunftsgerichtete Markenarbeit. Starke Marken brauchen Expertise in vielen unterschiedlichen, teils auch neuen Disziplinen. Marco Trutter empfiehlt Unternehmen deshalb, starke Netzwerke mit Branding- Partnern aufzubauen. Denn Brandwork ist Teamwork. Für Marken, die auch morgen noch Leuchttürme sind.

