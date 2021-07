Trotz Lohnplus

Fachkräftemangel in der Altenpflege nicht behoben

Trotz Lohnzuwachs bleibt der Personalmangel in der Altenpflege hoch.

Positive Nachrichten aus der Altenpflege: In der Branche gab es zuletzt spürbar höhere Löhne. Doch am Pflegenotstand hat das wenig geändert. Mit Spannung wird erwartet, welche Folgen Corona in der Branche hinterlässt.