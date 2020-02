Anzeige

Umweltpreis und Angebote der Stadt

Die Stadt Neuburg engagiert sich

Die Stadt Neuburg engagiert sich mit ihrer Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 schon viele Jahre an der Energiespar-Messe.

In diesem Jahr informiert Birgit Bayer-Kroneisl über das neue Förderprogramm der Stadt, durch das Bürgerinnen und Bürger verschiedenste Zuschüsse für klimafreundliche Anschaffungen wie Investitionen in Gebäude, Elektromobilität oder den Kauf energiesparender Elektrogeräte erhalten. Dort kann sich jeder über die gerade erst gestartete Energiekarawane informieren, die noch bis Mitte März durch das Gebiet zwischen Schwalbanger und Feldkirchen zieht und kostenlose Energieberatungen anbietet. Am Sonntag überreicht Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Umweltpreis an die FOSBOS Neuburg, die für die Umsetzung einer Vielzahl von Projekten zum Klima- und Umweltschutz, Energieeinsparung oder zur Müllvermeidung geehrt wird.

Die Firma Donaumalz erhält für ihre Verdienste um den Klimaschutz die Umweltmedaille der Stadt.

Text: euco

Die Aussteller von CLEVER BAUEN

Freigelände:

Elektrotechnik Segeth GmbH, Oberhausen-Neuburg; ENGEL Bohrtechnik GmbH & Co. KG, Pöttmes; KWB Deutschland GmbH, Mertingen; Autohaus Prüller e. K., Neuburg

Erdgeschoss:

Raiffeisen Ware der Raiffeisenbank im Donautal eG; Holzbau Stemmer GmbH, Unterhausen; Schreinerei Pettmesser GmbH & Co. KG, ND-Oberhausen; Bauunternehmen Paul Pettmesser, Neuburg; Schreinerei Angermeir GmbH, Langenmosen; Bauzentrum Mayer Neuburg GmbH & Co. KG; Bad und Heizung Wachinger J. GmbH, Langenmosen; Heizung Sanitär Bischof & Gottschall, Neuburg

Obergeschoss:

Hans Murr - Häuser in Holz, Oberhausen-Kreut; Elektrotechnik Segeth GmbH, Oberhausen-Neuburg; Ingenieurbüro Christian Ahle, Langenmosen; Architektenbüro Mießl GmbH, Sandizell-Schrobenhausen; Energieberater Manfred Rößle, Neuburg; Bürger-Energie-Genossenschaft ND-SOB-AIC-EI eG; Sparkasse Neuburg-Rain; Ziegelwerk Stengel GmbH & Co.KG, Neuburg; Stadtwerke Neuburg an der Donau; NIBE Systemtechnik GmbH, Celle; Baierl GmbH & Co. KG - Häuser aus Massivholz, Ehekirchen; Stadt Neuburg an der Donau; Xella Deutschland GmbH, Schrobenhausen, YTONG; Xella Trockenbausysteme GmbH, Duisburg; Energietechnik Stuhlenmiller GmbH Co. KG, Altenmünster; Franz Mehner GmbH, Langenmosen; Ofen Ziegler - Kachelöfen, Kamine, Herde, Neuburg; Schülerprojekte der Fach- und Berufsoberschule Neuburg