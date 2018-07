Anzeige

Unter neuem Namen

Aus „Hair & Style by Steffi“ wird „Elke Schwierz – Haarkultur Neuburg“

Ab 1. August führt Elke Schwierz in der Adlerstraße ihren eigenen Friseursalon. Der Name der Neuburger Friseurin wird zur Marke: „Elke Schwierz – Haarkultur Neuburg“ heißt es dann, wo bisher das Schild „Hair & Style by Steffi“ über der Eingangstür hing.

Pünktlich zur Geschäftsübergabe präsentiert sich der Salon in Neuburgs Innenstadt in frischem und modernem Design.

Der Name ist neu – aber für die Kunden ändert sich nichts. Der persönliche Service und die gute Beratung werden auch in Zukunft stimmen. Zusammen mit Christine Daferner arbeitet Elke Schwierz wie gewohnt im funktionierenden Team, das aber in naher Zukunft noch verstärkt werden soll. Bewerbungen dürfen gerne zugesandt werden!

Elke Schwierz ist in Neuburg tief verwurzelt, arbeitet hier seit ihrer Lehrzeit und hat die verschiedenen Varianten des Friseurhandwerks kennengelernt. Jetzt ist sie motiviert für die neue Aufgabe und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Text:/oH