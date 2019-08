Anzeige

Unvergessliche Feste mit der Eventagentur Harmann

Eine Feier zu organisieren ist nicht einfach. Das wissen auch Thilo Wank und die Experten seiner Eventagentur Hartmann. Sie helfen bei der Planung...

Von Julia Paul

Location, Dekoration, Rahmenprogramm und Catering werden nach den Vorstellungen des Kunden ausgewählt und vorbereitet. „Dabei arbeiten wir schnell und kundenorientiert“, verspricht Wank. Wer seine Feier also in vollen Zügen genießen möchte, ohne vorher Stress zu haben, der sollte sie der Neusässer Eventagentur anvertrauen.

Alles, was man braucht

Doch was genau bekommt man bei Hartmann? „Bei uns wird jedem, der versucht, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, geholfen und wir liefern alles, was man braucht – von A bis Z, von Tagungen mit Equipment wie Kühlwagen, Geschirr und Tischdecken über Catering, Hochzeiten und Firmenevents bis hin zu Karussells, Trampolins und Torwänden für Kindergeburtstage“, erklärt Wank. Vieles davon stellen sie dabei selbst her. Auch Mottofeiern kann der Betrieb ausrichten oder mit Material versorgen. In den kommenden Wochen ist zum Beispiel alles rund ums Oktoberfest sehr beliebt, so der Geschäftsführer.

Außerdem vermietet die Agentur Hüpfburgen in sämtlichen Preisklassen. Ab 70 Euro wird man hier fündig. Für wohltätige Organisationen wie den Bunten Kreis gibt es die Spielgeräte sogar umsonst. Wer Genaueres dazu und zu dem Angebot der Agentur wissen möchte, wird auf der Homepage von Hüpfburg Augsburg fündig. Online hat sich das Unternehmen nämlich erst kürzlich neu aufgestellt.

Hartmann Eventagentur und Hüpfburg Augsburg

Dieselstraße 3

86356 Neusäß

Kontakt:

Telefon: (0821)4863151

Fax: (0821)4863150

Handy: (0172)8283246

E-Mail: info@hartmann-eventagentur.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen im Internet unter www.hüpfburg-augsburg.de