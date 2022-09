Ustersbacher Helles jetzt in kleinen Flaschen

Ab sofort ist das „Schnelle Helle“ in der 0,33 l Flasche erhältlich. Damit setzt auch die Ustersbacher Brauerei auf den Trend zu kleinen Flaschen. Die Vorteile liegen auf der Hand.

Zeit für gute Neuigkeiten? Jetzt gibts was Neues von Ustersbacher: „Schnelles Helles“ – das Neue von Ustersbacher in der kleinen Flasche! Ein spritziges Helles in der praktischen Minipulle. „Schnelles Helles“ - ehrlich verdient!

In kleinen Flaschen bleibt Bier länger frisch

Handlich, praktisch, immer kühl und frisch - kleinere Flaschen sind der Hit. Bei hohen Temperaturen sowieso, aber auch wenn es draußen nicht mehr so warm ist: Echte Bierkenner schätzen den immerfrischen Schluck aus der kleinen Flasche. Denn wie die Bierexperten der Ustersbacher Brauerei wissen: Bier aus der Flasche schmeckt anders als Bier aus dem Glas. Mit den kleinen Flaschen ist nun wirklich kein Glas mehr nötig. Bier direkt aus der Flasche zu trinken ist längst salonfähig.

Ustersbacher Schnelles Helles: praktisch zum Mitnehmen

Außerdem kann man unterwegs sowieso kein Glas gebrauchen. Denn dafür eignet sich das Schnelle Helle ganz besonders: zum Mitnehmen auf Ausflüge und Co. Die praktische Flaschengröße macht’s möglich. Die praktischen 0,33 l Fläschchen sind schnell verstaut und wiegen auch nicht so viel wie ihre großen Verwandten.

Foto: Ustersbacher Brauerei

Das macht das neue Bier aus Ustersbach so besonders

„Schnelles Helles“ ist ein süffiges, untergäriges Helles für den schnellen Durst - perfekt als Feierabendbier nach getaner Arbeit oder als Partydrink in geselliger Runde, als ehrlich verdientes Gipfelbier nach der Bergtour oder als Begleitbierchen am Grill. Das „Schnelle Helle“ überzeugt durch seine feine Würze, durch die milde Hopfung und die Spritzigkeit. Es ist traditionell gebraut und kalt vergoren.

Hier ist das neue Ustersbacher Bier erhältlich

Das „Schnelle Helle“ gibt es ab sofort im Handel. Wer bei seinem Lieblingsgetränkehändler nicht fündig wird, erhält das „Schnelle Helle“ auch direkt im Ustersbacher Rampenverkauf – geöffnet von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 13 Uhr. Auch im Ustersbacher Onlineshop gibt es die süffige Spezialität – neben dem gesamten Bier- und Getränkesortiment der Privatbrauerei.

Direkt zum Onlineshop/zur Homepage von Ustersbacher

Weitere Infos über Ustersbacher gibt es hier und alles über den Umweltschutz, den die Brauerei praktiziert.