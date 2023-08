Vernetzte Erlebnisplätze im Altbayerischen Donaumoos

Dieses Projekt war ein interkommunales vernetztes LEADER-Projekt diverser Gemeinden im LAG-Gebiet, um das Freizeitangebot in der Region für alle demografischen Schichten zu optimieren. In der ganzen Region entstanden Erlebnisplätze für Jung und Alt, die mittlerweile als zentrale Treffpunkte in den Orten genutzt werden.

Gefördert werden die jeweiligen Einzelmaßnahmen pro Kommune, die in Arbeitsgruppen und Workshops in den jeweiligen Kommunen erarbeitet und gemeinsam umgesetzt wurden. Nicht nur die Umsetzung der Erlebnisplätze wird gefördert, sondern in einem LAG-Projektantrag auch eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit, die den Sinn und das Ziel des Projektes sowie die Vernetzung darstellt.

Jede beteiligte Kommune stellte für die Umsetzung einen eigenen Projektantrag für den jeweiligen Erlebnisplatz, da sich diese voneinander unterscheiden sollten.

Die Thematik Demografie hat sich sowohl in den Arbeitskreisen als auch in der Ideenwerkstatt, die zur Vorbereitung auf die Lokale Entwicklungsstrategie abgehalten wurde, als zentrales Thema für die Region herauskristallisiert.

Auch im vorangegangenen Jugendprojekt hat sich ergeben, dass sich Jugendliche mehr öffentliche Plätze und mehr Angebote in der Region wünschen. Jedoch sollten auch Plätze für Senioren und andere demografische Gruppen gestaltet werden, sozusagen ein vernetztes Konzept für alle Altersklassen, bei dem die Plätze auch als Treffpunkt für Jung und Alt fungieren.

Wichtig war bei der Erarbeitung der Einzelmaßnahmen eine weitreichende Bürgerbeteiligung und Transparenz.

Teilnehmende Gemeinden:

Spiel- & Bewegungsparcours Waidhofen

In Waidhofen entstand im Rahmen des LEADER-Dachprojektes "Vernetzte Erlebnisplätze" ein Spiel- und Bewegungsparcours.

Kneippbecken Bergheim

Mit diesem Projekt erfolgte der Bau eines Kneippbeckens im Vorfluter des Stauwerks Bergheim.

Integrations- und Erlebnispark Oberhausen

Verbindet die Grundschule, den geplanten Kindergarten sowie die Gebäude des künftigen „Wohnungspaktes“ miteinander und bildet somit eine Plattform für Kommunikation, Integration, Aktion und Interaktion mit der Natur.

Bewegungspark Burgheim

In Burgheim „Am Bidi“ entstand auf rund 800 Quadratmetern Fläche ein Bewegungs- und Begegnungs-Treffpunkt für alle Generationen.

Integratives Mini-Fußballfeld Neuburg

Mit der Spielart Fußball konnte ein wichtiger Baustein in direkter Nachbarschaft zu den bestehenden sportlichen und kulturellen Nutzungen in der Donauwörther Straße 78 ½ gewonnen werden.

Mehrgenerationenspieplatz Rohrenfels

Erweiterung des bestehenden Spielplatzes in Rohrenfels im Rahmen des Dachprojekts "Vernetzte Erlebnisplätze".

Bewegungspark Karlshuld

Parcours mit speziellen Sportgeräten und Stationen, die die Koordination, Kraft, Beweglichkeit sowie die Kommunikation fördern.

Märchenhaftes Randmoos Ehekirchen

Im Hauptort Ehekirchen befand sich ein kleiner Spielplatz am Sportgelände im Anschluss an die Flächen der Stockschützen in der Gartenstraße. Auf der bisher eher wenig ansprechenden Fläche entstand der Erlebnisspielplatz "Die Schneekönigin". Auch im Ehekirchener Ortsteil Ambach wurde der bestehende Spielplatz an der Feuerwehr für Kinder, Jugendliche und die Dorfgemeinschaft zum Erlebnisplatz "Frau Holle" umgestaltet.

Dachprojekt: Vernetzte Erlebnisplätze

Ein interkommunales Dachprojekt, um das Freizeitangebot in der Region für alle demographischen Schichten zu optimieren.