Vier Fahrradhändler aus Augsburg und der Region präsentieren rund 80 E-Bikes

Wo sonst immer das Stadtberger Stadtfest stattfindet, stehen am Sonntag, 23. April, E-Bikes im Mittelpunkt. Vier Fachhändler aus der Region – das Gehl-Rad-Center, das Fahrradland Böhm, die Radstation Augsburg sowie bike’n’fun – stellen die aktuellen Modelle namhafter Hersteller vor, die beim E-Bike-Testsonntag nach Herzenslust getestet werden können.

Radfahren ist gesund, schont die Umwelt und den Geldbeutel – das weiß jeder. Man würde ja auch gerne täglich zur Arbeit radeln, wäre da nur nicht diese hügelige Passage, die so anstrengend ist. Und eigentlich ist der Weg auch zu weit. Solche Ausreden gehören bald der Vergangenheit an, denn: Das Pedelec, allgemein bekannt als E-Bike, ist weiterhin auf dem Vormarsch.

Immer mehr Radler sind von seinen Vorteilen überzeugt: Es unterstützt den Fahrer während des Tretens mit einem Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Wer schneller fahren will, ist auf die eigene Körperleistung angewiesen.

Händler aus Augsburg und der Region präsentieren aktuelle E-Bikes

E-Bikes gibt es in verschiedenen Varianten. Mit neuen und zuverlässigen Techniken erobern E-Tourenräder, E-Mountainbikes, E-Urbanbikes und E-Lastenräder den Fahrradmarkt. Wer einmal Probe fährt, kann sich von der neuen Radgeneration selbst überzeugen und wird nicht mehr absteigen wollen – da sind sich führende E-Bike-Händler der Region sicher. Aus diesem Grund bieten sie am Sonntag, 23. April, eine in Augsburg und Umgebung einzigartige Testveranstaltung an. Über 80 brandneue Pedelecs von insgesamt 20 verschiedenen Herstellern können in Stadtbergen kostenlos ausprobiert werden.

Beim Testsonntag können die E-Bikes Probe gefahren werden

Zu erleben sind die aktuellsten Motoren und Trends wie Smart System. Die vier teilnehmenden Firmen präsentieren aktuelle Modelle aus 2023: Das Fahrradland Böhm präsentiert unter anderem Modelle von Kalkhoff, Haibike und i:SY. Das Gehl Rad-Center ist mit Rädern von Bulls, Simplon und Velo de Ville vor Ort, die Radstation Augsburg hat Zweiräder von Riese&Müller, Urban Arrow und Tern dabei. bike-n-fun stellt E-Bikes von Focus, Orbea und Specialized vor. Der Kompakt-E-Bike-Hersteller i:SY ist mit einem eigenen Truck am Start, außerdem gibt es Infos zum Bike-Leasing. Beim Testsonntag kann auf einer ausgeschilderten Strecke zwischen Stadtbergen und Leitershofen von 10 bis 16 Uhr nach Lust und Laune in die Pedale getreten werden.

Wer dabei hungrig oder durstig wird, kann beruhigt sein: Natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt.

Informationen zum Haftungsausschluss

Teilnehmen können alle, die über 18 Jahre alt sind. Man sollte auch unbedingt seinen Fahrradhelm mitbringen: Wer eine Testfahrt unternehmen will, muss dabei einen Helm tragen. Außerdem sind Fahrten ausschließlich auf der ausgeschilderten Teststrecke erlaubt. Gegen Abgabe des Personalausweises darf dann nach Herzenslust getestet werden. Es sind zwar Parkplätze vorhanden, aber empfohlen wird, mit dem Fahrrad zu kommen.

Auf einen Blick: