Von A wie Ausbildung bis Z wie Zeugnis

S wie Schichtarbeit



Grundsätzlich ist Schichtarbeit in der Ausbildung erlaubt. Bei unter 18-Jährigen darf nur in ganz bestimmten Berufen zwischen 20 und 6 Uhr gearbeitet werden. Die maximale Wochenarbeitszeit von 40 Stunden darf nicht überschritten werden und auch die Wochenendarbeit ist nur in Sonderfällen erlaubt. Bei volljährigen Azubis kann die Arbeitszeit auf zehn Stunden täglich erhört werden. Wochenendarbeit ist an zwei Samstagen im Monat erlaubt.