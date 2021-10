Nach Abi: Für Auslandsjob genug Vorbereitungszeit einplanen

Anzeige

Fenster neu erleben

Seit 2017 ist Finstral mit seinem Studio-Neubau direkt an der A8 in Friedberg präsent. Seit einiger Zeit bietet das Südtiroler Familienunternehmen dort auch einen Direktverkauf für die Region Augsburg an. Interessenten erhalten dort Beratung, Montage und Service direkt vom Hersteller, wie Andreas Böck, Leiter des Finstral Direktverkaufs, erklärt. Wir haben uns mit ihm unterhalten.