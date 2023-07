Waren Sie schon in der immobar?

Hier gibt es nicht nur den besten Kaffee, es lässt sich auch entspannt arbeiten

Viele haben Sie schon entdeckt. Allen anderen möchten wir sie gerne vorstellen. Seit März 2023 erwartet Sie in Feldkirchen ein neues Tagescafé und Neuburgs erste Adresse für Spezialitätenkaffee, gemeinsames Arbeiten, Meetings oder Ihr nächstes Event. Grundsätzlich gilt: Jeder Gast ist gern gesehen. Also einfach mal auf einen Cappuccino vorbeischauen. An der Bar erwartet Sie ein herzlicher Empfang von Anke in wunderschönem Ambiente. Sie ist das Gesicht hinter der immobar und professionelle Barista. Jeder Cappuccino wird von ihr mit besten Zutaten und einem Lächeln zubereitet. Über den Geschmack hinaus beeindruckt vor allem die kunstvolle Gestaltung der Milchschaumoberfläche – auch „to go“ erhältlich.

Wer in Ruhe arbeiten will, ein Meeting hat oder vertraute Gesprächen mit z.B. Geschäftskunden führen möchte, kann gerne in der schalldichten Kabine oder im mietbaren Konferenzraum Platz nehmen. Coworking ist gratis. Essen kann gerne mitgebracht oder bestellt werden. Vor allem etabliert sich die immobar aber immer mehr zur beliebten Eventlocation. Besonders Highlight sind die hauseigenen Afterwork-Events mit DJ, Drinks und Catering. Wer regelmäßig vorbeischaut oder dem Instagram-Account (immobar_ neuburg) folgt, kommt an einer Einladung nicht vorbei. Für geschlossene Gesellschaften stehen die Räumlichkeiten auch Abends oder am Wochenende zur Verfügung, wer noch was passendes für seine Privatfeier oder Firmenevent sucht kann seinen Wunschtermin gerne unverbindlich reservieren. Da haben Dennis Richarz und sein Partner Egzon Bajraktaraj mit der immobar ganze Arbeit geleistet. Neben dem Immobilienbüro eine Fläche für alle zu bieten, die vor allem einen guten Kaffee oder eine Abwechslung zum Homeoffice suchen.

„Auch ein unverbindlicher Immobilienplausch beginnt am besten mit einer Tasse Cappuccino. Also warum dazu mit Kunden nicht das eigene Café besuchen“ sagt Dennis Richarz. Danke für das Bereitstellen dieser wunderschönen Location im Herzen von Neuburg. Geschäftlich möchte sich das Team von DR Immobilien gerne persönlich bei Ihnen, im Rahmen eines spannenden Infoabend zum Neuburger Immobilienmarkt, vorstellen. Es geht um die neuen Marktbedingungen für Käufer und Eigentümer von Immobilien in 2023 im Zusammenhang mit dem Einfluss von Corona, Energiekrise, Ukrainekonflikt und der Zinswende. Hierzu gibt es konkrete Inhalte zur Entwicklung von Angebot und Nachfrage sowie Kauf- und Mietpreisen in Neuburg. Der Infoabend findet am 27.07.23 um 18 Uhr in der immobar, Am Neufeld 1, statt. Eintritt gratis.