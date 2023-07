Anzeige

Warum es sich lohnt bei Google auffindbar zu sein

Ohne Google wäre das Internet für die meisten Menschen kaum denkbar. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem guten Restaurant in Ihrer Feriendestination sind oder in der Heimatstadt einen neuen Friseur suchen: geht auch Ihr erster Klick im Netz direkt zu Google? Laut weltweiten Umfragen liegt Google im Beliebtheitsranking der Suchmaschinen über 80 % ganz weit vorne. Wer ein eigenes Unternehmen hat oder eine Dienstleistung anbieten möchte, tut also gut daran, ebenfalls bei Google auffindbar zu sein.

Artikel anhören Shape