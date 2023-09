Weinwochen in der Zott Genusswelt

Pünktlich zur Weinernte, lädt die Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth herzlich ein, die Vielfalt der besten europäischen Weinanbaugebiete zu entdecken. Vom 9. September bis zum 14. Oktober können Sie aus einer breiten Auswahl von Weinen zu unschlagbaren Aktionspreisen wählen.

Das große Pflücken hat bereits begonnen. Überall beginnen passionierte Winzer fleißig mit der Auslese der Weintrauben - eine herrliche Zeit für alle Weinliebhaber! In der Zott Genusswelt, wo man sich unter anderem darauf spezialisiert hat, neben allen Zott-Produkten zum Outlet-Preis auch besondere Erzeugnisse aus nah und fern anzubieten, finden Sie nun auch eine vielfältige und preiswerte Weinauswahl.

Hausmesse „Genusstage 2023“ – Freitag 15.09. und Samstag 16.09 von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Entdecken Sie die ganze Vielfalt an ausgewählten Weinen bei den Weinwochen 2023 in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim. Foto: Zott Store & More GmbH

Ein Höhepunkt dieser Weinfestwochen ist zweifellos die Hausmesse "Genusstage 2023", die aufgrund der großen Beliebtheit bereits zum zweiten Mal in der Zott Genusswelt stattfindet. An den Genusstagen präsentieren zahlreiche renommierte nationale und internationale Winzer sowie Erzeuger aus unserer Region ihre erlesensten Delikatessen und Kostproben. Für Gäste, die Ihren Gaumen noch weiter verwöhnen möchten, bietet das Bistro als zusätzliches Tagesgericht ein zartes Schäufele begleitet von köstlichen Kartoffelknödeln an. An beiden Genusstagen verlängert die Genusswelt Ihre Öffnungszeiten bis 20:00 Uhr, um Ihnen auch außerhalb der Regulären Öffnungszeiten ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis zu ermöglichen.

Weingut - Klosterkellerei Muri-Gries – Südtirol

Immer für eine gute Weinempfehlung zu haben – Weinkenner & Genussspezialist Christian Dargel. Foto: Zott Store & More GmbH

Das Weingut Muri-Gries umfasst 35 Hektar eigener Weingärten in besten Lagen in und um Bozen sowie in der Gemeinde Eppan. Die klösterlichen Weinberge zeichnen sich durch bestes Terroir aus, beanspruchen ausgezeichnete Bodenqualitäten für sich und profitieren von den günstigen klimatischen Bedingungen. Hier empfiehlt Weinspezialist Christian Dargel, den Lagrein mit einem herrlichen Stück affinierten Meraner Weinkäse aus unserer Frischetheke.

Weingut Gmeinböck - Niederösterreich

Manuel Gmeinböck vom gleichnamigen Weingut aus Österreich bei der Kundenberatung in der Zott Genusswelt. Foto: Zott Store & More GmbH

Auf der Suche nach Weinen mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis sind die Genussberater der Zott Genusswelt auf das Weingut Gmeinböck in Niederösterreich gestoßen. Die Kunst des Weinbaus schreibt hier seit 1734 Geschichte. Die Hingabe zum Echten wird in der Familie Gmeinböck großgeschrieben. Die Heimat der Weine liegt in Poysdorf, im Herzen des Weinviertels, nördlich von Wien. Dort liegen die Reben geschützt und eingebettet in Löss- und Lehmböden mit vielen mineralischen Eigenarten. Ideale Bedingungen für Weine mit ausgeprägtem Charakter. Hinter den Weinen stehen Menschen, die mit Leib und Seele den Wein mitprägen, reifen lassen und den Verlauf des Prozesses nach traditioneller Art und modernster Kelterung kultivieren. Seit 30 Jahren ist Erwin Gmeinböck als Kellermeister für die Vinifizierung verantwortlich. Als Ergebnis entstehen voranging junge, genussreife Weine aus Niederösterreich, die puren Geschmack und Lebensfreude vermitteln.

Monteverro - Spitzenweine aus der Toscana

Ein Blick in den Weinkeller von Monteverro – hier reifen die Weine zur Perfektion. Foto: Leif Carlsson

Monteverro liegt am Fuß des mittelalterlichen Städtchens Capalbio am südlichen Rand der Toskana, in der Maremma. Eine Region, die für ihre Ursprünglichkeit und Tradition bekannt ist. Das Weingut befindet sich in unmittelbarer Küstennähe und zeichnet sich durch seine besonderen Hanglagen auf steinigem, roten Tonboden aus. Die pure Freude an Wein verpflichtet die Weinmacher zu kompromissloser Handarbeit und Selektion im Weinberg – durch Präzision und innovative Technik im Keller verhilft das Weingut schließlich jeder Rebsorte, jeder Lage und jedem Jahrgang zu ihrem bestmöglichen Ausdruck. Freuen Sie sich auf eine große Auswahl dieses hochprämierten Weingutes im Marktbereich der Zott Genusswelt.

Französische Weine zum besten Preis

Der Winzer Jean-Claude Mas aus dem französischen Languedoc ist sehr auf die Qualität seiner Weine fokussiert. Nach seiner Vorstellung ist Luxus nicht immer gleich hochqualitativ, jedoch Qualität von sich aus immer luxuriös. Auch hier brilliert die Empfehlung des Weinexperten Christian Dargel auf den Astruc Shiraz-Viognier Reserve mit einem leckeren Stück Comte aus der Frischetheke.

Gestalten Sie Ihren perfekten Weinabend mit den passenden Begleitern wie z.B. feinsten Käsespezialitäten aus der Frischetheke sowie das Beste an handwerklichen Wurst- und Broterzeugnissen. Das Team der Zott Genusswelt freut sich auf Ihr Kommen!

Nähere Informationen finden Sie unter www.zott-genusswelt.de