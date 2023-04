Werkzeuge im Fokus

paulimot: Das Fachgeschäft für hochwertige Maschinen und Werkzeuge zur Metall-und Holzverarbeitung lädt ein zum Milwaukee-Anwendertag

Ob Profi aus Industrie und Handwerk oder ambitionierter Heimwerker: Wer auf der Suche nach hochwertigen Maschinen und Werkzeugen zur Metall- und Holzbearbeitung nebst einer umfangreichen Palette an Zubehör ist, findet sowohl im paulimot Fachgeschäft in Neu- Ulm als auch im Onlineshop des familiengeführten Unternehmens alles, was das Werkerherz begehrt. Jetzt neu im paulimot- Sortiment: Milwaukee-Werkzeuge. Endlich können sich Profis und Heimwerker dazu vor Ort in Neu-Ulm beraten lassen und einkaufen. Das im Jahr 1924 im US-amerikanischen Brookfield gegründete Unternehmen Milwaukee steht für kraftvolle Werkzeuge, vor allem bei professionellen Anwendern, die täglich auf die Höchstleistung ihrer Werkzeuge angewiesen sind. Aber auch ambitionierte Heimwerker vertrauen zunehmend auf die hocheffizienten und langlebigen Milwaukee-Werkzeuge. Am 21. April 2023 lädt paulimot von 9 bis 19 Uhr zum Anwendertag.

Hier rollen Spezialisten des Globalplayers in ihrem Truck nach Neu-Ulm und laden ein, die Kraftpakete der Marke nicht nur kennenzulernen, sondern auch selbst zu testen. Wertvolle Tipps vom Profi gibt’s obendrein. Selbstverständlich steht an diesem Tag auch das qualifizierte paulimot-Beraterteam für Fragen rund um das gesamte Produktportfolio von insgesamt über 2.600 Artikeln zur Verfügung. Besonderes Bonbon: An diesem Tag gibt es 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment (nur bei Kaufabschluss oder verbindlicher Bestellung im Fachgeschäft in Neu-Ulm, Onlinekäufe ausgeschlossen).