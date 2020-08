Anzeige

Wir sind für Sie da!

Auch in Krisenzeiten sind wir Ihre starke Bank vor Ort

Auch in solchen außergewöhnlichen Zeiten wie diesen sind wir für Sie da. Wir möchten Sie insbesondere in den Belangen unterstützen, die eine Fachexpertise und jahrelange Erfahrung fordern. Aktuell bietet der Markt Burgheim mehrere Bauplätze „Am Vohbach“ an. Das ist die optimale Gelegenheit, sein eigenes Stück Heimat zu erwerben. Dabei gibt es allerdings einiges zu beachten und besonders die finanziellen Aspekte dürfen nicht übersehen werden. Die Finanzierungsexperten der VR Bank Neuburg-Rain eG sind für Sie da und bieten von Montag bis Freitag individuelle und flexible Beratungsgespräche an. Vereinbaren Sie einfach per Telefon einen Termin bei unserem VR Service (08431 504-0).

Text: VR Bank ND-Rain