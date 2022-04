Anzeige

Zum Maimarkt viele bewährte und neue Angebote

Willkommen zum Marktsonntag am 1. Mai in Diedorf. Dann verwandelt sich die Lindenstraße zwischen Rathaus und Schmuttertalhalle wieder zu einer prächtigen Einkaufsmeile.

Endlich wieder über den Maimarkt in Diedorf schlendern – das können Interessierte am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Dann nämlich findet nach zweijähriger Pause der traditionelle Markt in der Lindenstraße und vor der Schmuttertalhalle statt.

Von Birgit Waldmann